Megvan a 21. vb-résztvevő: Ghána hazai győzelemmel foglalta le helyét a 2026-os tornán

I-CSOPORT. Ghánának a döntetlen is elég lett volna a világbajnoki szerepléshez, de a győzelem is összejött a Comore-szigetek ellen: 47. percben Mohammed Kudus kotorta be közelről a vezető gólt, amely győzelmet ért.
Amikor a ghánaiak megszerezték a vezetést, már szinte a vb-n érezhették magukat, hiszen egyetlen vetélytársuk, Madagaszkár nagyon rosszul állt Bamakóban: Lassine Sinayoko finom bokamozdulata révén Mali már a 10. percben megszerezte a vezetést, sőt Dorgeles Nene is betalált a szünet előtt, és a második félidőben is folytatódott a hazai gólgyártás.
A ghánaiak 2006, 2010, 2014 és 2022 után ötödször lesznek ott a világbajnokságon.
A-CSOPORT. Egyiptom már korábban kijutott a vb-re (búcsúzóul azért győzött vasárnap este), a második helyezett Burkina Fasónak a folytatás reményében be kellett söpörnie a három pontot Etiópia ellen – ez sikerült is.
E-CSOPORT. A vasárnapi egyetlen mérkőzés tétje a második hely volt: Niger begyűjtötte a három pontot Zambia ellen az ugandai semleges helyszínen, így maradt esélye arra, hogy a négy legjobb második helyezett egyikeként bejusson a második körbe.
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. (UTOLSÓ) FORDULÓ
I-CSOPORT
Ghána–Comore-szigetek 1–0
Mali–Madagaszkár 4–1
Csád–Közép-afrikai Köztársaság 2–3
|AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
GY
D
V
LG–KG
GK
P
|1. Ghána
10
8
1
1
23–6
+17
25
|2. Madagaszkár
10
6
1
3
17–12
+5
19
|3. Mali
10
5
3
2
17–6
+11
18
|4. Comore-szigetek
10
5
–
5
12–13
–1
15
|5. Közép-afrikai Köztársaság
10
2
2
6
11–24
–13
8
|6. Csád
10
–
1
9
5–24
–19
1
A-CSOPORT
Burkina Faso–Etiópia 3–1
Dzsibuti–Sierra Leone 1–2
Egyiptom–Bissau-Guinea 1–0
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
GY
D
V
LG–KG
GK
P
|1. Egyiptom
10
8
2
–
20–2
+18
26
|2. Burkina Faso
10
6
3
1
23–8
+15
21
|3. Sierra Leone
10
4
3
3
12–10
+2
15
|4. Bissau-Guinea
10
2
4
4
8–10
–2
10
|5. Etiópia
10
2
3
5
9–14
–5
9
|6. Dzsibuti
10
–
1
9
5–33
–28
1
E-CSOPORT
Zambia–Niger 0–1
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
LG–KG
GK
P
|1. Marokkó
7
7
–
–
21–2
+19
21
|2. Niger
8
5
–
3
11–10
+1
15
|3. Tanzánia
8
3
1
4
6–7
–1
10
|4. Zambia
8
3
–
5
10–10
0
9
|5. Kongó
7
–
1
6
4–23
–19
1
|6. Eritrea (visszalépett)
–
–
–
–
–
–
–
Az utolsó forduló további mérkőzéseit hétfőn és kedden rendezik meg.
AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE
1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.
A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Tunézia.