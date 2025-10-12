Megvan a 21. vb-résztvevő: Ghána hazai győzelemmel foglalta le helyét a 2026-os tornán

I-CSOPORT. Ghánának a döntetlen is elég lett volna a világbajnoki szerepléshez, de a győzelem is összejött a Comore-szigetek ellen: 47. percben Mohammed Kudus kotorta be közelről a vezető gólt, amely győzelmet ért.

Amikor a ghánaiak megszerezték a vezetést, már szinte a vb-n érezhették magukat, hiszen egyetlen vetélytársuk, Madagaszkár nagyon rosszul állt Bamakóban: Lassine Sinayoko finom bokamozdulata révén Mali már a 10. percben megszerezte a vezetést, sőt Dorgeles Nene is betalált a szünet előtt, és a második félidőben is folytatódott a hazai gólgyártás.

A ghánaiak 2006, 2010, 2014 és 2022 után ötödször lesznek ott a világbajnokságon.

A-CSOPORT. Egyiptom már korábban kijutott a vb-re (búcsúzóul azért győzött vasárnap este), a második helyezett Burkina Fasónak a folytatás reményében be kellett söpörnie a három pontot Etiópia ellen – ez sikerült is.

E-CSOPORT. A vasárnapi egyetlen mérkőzés tétje a második hely volt: Niger begyűjtötte a három pontot Zambia ellen az ugandai semleges helyszínen, így maradt esélye arra, hogy a négy legjobb második helyezett egyikeként bejusson a második körbe.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

10. (UTOLSÓ) FORDULÓ

I-CSOPORT

Ghána–Comore-szigetek 1–0

Mali–Madagaszkár 4–1

Csád–Közép-afrikai Köztársaság 2–3

AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Ghána 10 8 1 1 23–6 +17 25 2. Madagaszkár 10 6 1 3 17–12 +5 19 3. Mali 10 5 3 2 17–6 +11 18 4. Comore-szigetek 10 5 – 5 12–13 –1 15 5. Közép-afrikai Köztársaság 10 2 2 6 11–24 –13 8 6. Csád 10 – 1 9 5–24 –19 1

A-CSOPORT

Burkina Faso–Etiópia 3–1

Dzsibuti–Sierra Leone 1–2

Egyiptom–Bissau-Guinea 1–0

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V LG–KG GK P 1. Egyiptom 10 8 2 – 20–2 +18 26 2. Burkina Faso 10 6 3 1 23–8 +15 21 3. Sierra Leone 10 4 3 3 12–10 +2 15 4. Bissau-Guinea 10 2 4 4 8–10 –2 10 5. Etiópia 10 2 3 5 9–14 –5 9 6. Dzsibuti 10 – 1 9 5–33 –28 1

E-CSOPORT

Zambia–Niger 0–1

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Marokkó 7 7 – – 21–2 +19 21 2. Niger 8 5 – 3 11–10 +1 15 3. Tanzánia 8 3 1 4 6–7 –1 10 4. Zambia 8 3 – 5 10–10 0 9 5. Kongó 7 – 1 6 4–23 –19 1 6. Eritrea (visszalépett) – – – – – – –

Az utolsó forduló további mérkőzéseit hétfőn és kedden rendezik meg.

AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE

1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.

A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Tunézia.