Kanadai bajnok – Thomas Müller mostantól egyedüli német rekorder

2025.10.02. 08:01
Thomas Müller a kanadai bajnoki serleggel (Fotó: Getty Images)
Szerda éjjel a Vancouver Whitecaps 4–2-re legyőzte a Vancouver FC-t a kanadai labdarúgó-bajnokság döntőjében, így Thomas Müller újabb trófeával lett gazdagabb.

Nem született meglepetés, a Vancouver Whitecaps nyerte a kanadai labdarúgó-bajnokságot, miután a döntőben 4–2-re legyőzte a városi rivális Vancouver FC-t. 

A kanadai bajnokság majdhogynem egy kupasorozatnak felel meg, a három Major League Soccer-csapat mellett (Vancouver Whitecaps, CF Montreal és FC Toronto) megtalálható benne a nyolc kanadai Premier League-együttes és a kanadai 1. liga négy csoportjának győztese. A Whitecaps a negyeddöntőben kapcsolódott be, és a Valour FC-t 4–3-as, míg a Forge FC-t 6–2 összesítéssel búcsúztatta, utóbbi párharcból kettős győzelemmel jutott tovább.

A nevesebb vancouveri csapat a döntő első tíz percében kétgólos előnyre tett szert, Thomas Müller előbb egy gólpasszt adott Ali Ahmednek, majd saját maga értékesített egy büntetőt. Ez volt a német világbajnok 300. gólja profi pályafutása során. A Vancouver FC 2–0 és 4–1 után szépített, de esélye sem volt a fordításra. Thomas Müller 79 percet kapott, és ezzel a kanadai bajnoki címmel most már ő minden idők legeredményesebb német játékosa, eddig Toni Kroosszal állt holtversenyben 34-34 trófeával.

Müller azonban visszautasította, hogy ő lenne a legeredményesebb német játékos.

Inkább azt mondanám, hogy a legtöbb trófeával rendelkező. Mert a kérdés mindig az, hogy hogyan súlyozzuk ezeket a címeket? Mert valaki többször nyeri meg a bajnokságot, a másiknak viszont több Bajnokok Ligája-elsősége van” – értékelt Thomas Müller a Sport Bildnek, utalva arra, hogy Kroos hat BL-sikerével ellentétben neki „csak” kettő van.

„A statisztika jó dolog. nem több, nem kevesebb. De én nem a címhalmozásért játszom, hanem mert még mindig imádok a pályán lenni.”

A kanadai bajnoki cím elnyerése után Thomas Müller a Whitecapsszel szerepelhet a CONCACAF Bajnokok Kupájában, és a csapatnak már korábban biztosította helyét az MLS rájátszásában is.

KANADAI BAJNOKSÁG, DÖNTŐ
Vancouver Whitecaps–Vancouver FC 4–2

 

