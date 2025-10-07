Jól megy a skóciai kölcsönjáték Keresztes Krisztiánnak

Egyből alapember lett a skót első osztályú Dundee Unitednél a Nyíregyházáról kölcsönadott Keresztes Krisztián, aki a hétvégi, Livingston elleni hazai bajnoki mérkőzésen egyenlítő gólt szerzett.

„Bár védőként nem az elsődleges feladatom, hogy gólt szerezzek, azért nem baj, ha idényenként két-három találattal tudom segíteni a csapatot. Kellett ez a gól, s noha nem sikerült fordítanunk, jó érzés volt betalálni” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak a 25 éves hátvéd, aki úgy véli, saját magán kívül a kitűnő körülmények is lehetővé tették, hogy könnyen beilleszkedjen a narancssárga-feketéknél.

„Úgy vélem, ha az ember felkészült, akkor nem érhetik meglepetések, s én úgy éreztem, bármilyen megméretésre készen állok. Egyelőre úgy néz ki, sikerült megragadnom a csapatban, ám az idény hosszú, és nagyon oda kell figyelnem arra, hogy minden úgy menjen, ahogy szeretném – ha az ember egy kicsit is kihagy, azonnal jön a hiba. Egy komplett csapatnyi különböző nemzetiségű játékosunk van, de nincsenek klikkek a társaságban, mindenki őszinte, mindenki a sikerért küzd és mindenki pozitív. Így a beilleszkedéssel semmilyen gondom nem volt, nagyon tetszik az itteni futballkultúra” – jelentette ki Keresztes.