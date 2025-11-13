NS-nyelvművelés: beszéljünk magyarul a sportban is!

Sportnyelvmagyarító felhívással fordul a Nemzeti Sportrádió a széles nyilvánossághoz a magyar nyelv napján, november 13-án (1844-ben ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé nyilvánító törvényt), a kezdeményezéshez pedig régi nyelvművelő hagyományaihoz visszanyúlva csatlakozik a Nemzeti Sport is. A törekvés szakmai támogatója és felügyelője a közmédia anyanyelvápolásért is felelős szerve, az Aczél Petra vezette Montágh Testület. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.

„Ha más módon és más szinten is, mint száz évvel ezelőtt, de ma is elterjedtek a sportnyelvben olyan idegen, többnyire angol kifejezések, amelyekre nem ismerünk magyar megfelelőt, vagy ha mégis, félreértett szakmaiságból ragaszkodunk az eredeti változathoz – világított rá a változtatási szándékot ösztönző tapasztalatra Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, riasztó példaként említve a meccset eldöntő szakaszra használt »money time« vagy az egész pályát bejátszó futballistára alkalmazott »box to box játékos« fordulatot. – Ha az egyszerű sportkedvelő ezekkel találkozik, sok esetben nem is tudja hova tenni a hallottakat. Különösen népszerű a jelenség az amerikai sportágak hazai nyelvezetében. De nemcsak a szóhasználatban mutatkozik meg az idegen nyelvi gondolkodás, én ide sorolom azt is, ha valaki azt mondja, hogy Szoboszlai Dominiknak ennyi és ennyi gólja van. Már az általános iskolában tanítják, hogy ha a mondatnak van igei állítmánya, azt nem létigével, hanem cselekvő igével fejezzük ki. Vagyis az említett esetben helyesen Szoboszlai Dominik ennyi és ennyi gólt szerzett, jegyzett vagy ért el. Ami az idegen szavak helyettesítését illeti, sok esetben mi, sportújságírók is zavarban vagyunk. Nemrég például házon belül arra kértek minket, hogy ha lehet, ne használjuk az öttusában a laser run kifejezést, a magyar megfelelőre viszont már nem adódott épkézláb ötlet. Szeretnénk most a hallgatókhoz fordulni, arra kérve őket, hogy segítsenek az első körben kiválasztott huszonöt szóra jó magyar változatot találni, a törekvésben örömmel vesszük a Nemzeti Sport támogatását. Terveink szerint a magyar kultúra napján, január 22-én értékelnénk nyilvánosan az eredményeket, azután pedig igyekszünk majd használatba venni az életképesnek ítélt megoldásokat.”