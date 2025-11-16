„Ne hagyjuk az íreket provokálni” – Baráth Botond

Baráth Botond volt Balogh Balázs vendége szombaton a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. A magyar másodosztályban listavezető Vasas tizenegyszeres válogatott labdarúgója a magyar–ír világbajnoki selejtezőről beszélt, amely még egyenes ági kijutást is hozhatna a mieinknek abban a kevéssé valószínű esetben, ha legyőzik a szigetországiakat, és Portugália otthon kikap az örményektől.

„Nagyon örülnék ennek a forgatókönyvnek, mert akkor nem kellene még két meccset játszani, és újra egyenes ágon ki tudnánk jutni a világbajnokságra” – jegyezte meg Baráth, aki szerint jóval könnyebb helyzetben lenne nemzeti csapatunk, ha 2–0-s vezetés után nem csak egy ponttal tér haza Dublinból.

„A meccs első része úgy is nézett ki, hogy nekünk áll a zászló, de a végén otthagytunk két pontot – nem úgy számoltunk, hogy lesz kiállítás. A második mérkőzés szerintem sokkal nehezebben indul majd, és a srácokon múlik, milyen könnyen végződik” – fogalmazott a 33 éves védő, aki szerint nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne üljünk fel az ellenfelektől a három hazai meccsük mindegyikén egy-egy embert kiállíttató írek várható provokációjára.

„Mindenre fel kell készülni, arra is, hogy ki az a játékos, aki elveszti a fejét, ha odapiszkálnak neki és felidegesítik. Arra kell odafigyelnünk, hogy ne üljünk fel erre a hullámra, ne kezdjük el visszaadogatni az íreknek a kis tüskéket. Oda kell figyelnünk, a saját játékunkat kell játszani, és akkor nem lesz probléma azzal, hogy behúzzuk a három pontot” – jelentette ki Baráth Botond.