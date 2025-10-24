Görög óriásklub vezetőedzője lett Rafa Benítez

A helyi sajtó szerint Rafa Benítez 3.47 millió eurót keres majd évente, ezzel a görög labdarúgás történetének legjobban fizetett edzője lesz.

A Panathinaikosz lesz a 17. csapat, amelyet a 65 éves Benítez a hosszú edzői karrierje során irányít. Legutóbbi munkahelye a Celta Vigo volt, a spanyol klubtól 2024 márciusában bocsátották el a gyenge eredmények miatt.

Az athéni zöldek rosszul kezdték az idényt, eddigi hat mérkőzésükből csupán kettőt megnyerve a hetedik helyen állnak a görög bajnokságban. A tavaly októberben szerződtetett portugál vezetőedzőnek, Rui Vitóriának már szeptember közepén felmondtak, azóta beugróként Hrisztosz Kontisz irányította a csapatot.