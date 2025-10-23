Később kezdődik a Feyenoord–Panathinaikosz mérkőzés

A holland Királyi Meteorológiai Intézet csütörtök délután figyelmeztetést adott ki Dél-Hollandiára vonatkozólag, miután úgy vélik, 90-100 kilométer per órás szél várható a régióban, sőt, a tengerparti részeken akár 120 kilométeres szél is elképzelhető. Utóbbi már orkánerejűnek számít, s általában már a 70 kilométeres sebességű szél is viharosnak minősül, ami emberre, állatra veszélyes lehet – az orkán esetében ez fokozottabban igaz.

A Feyenoord honlapján arra hívják fel a szurkolók figyelmét, hogy mindenki saját maga döntsön, részt vesz-e a mérkőzésen, ugyanakkor biztosítják, hogy aki már rendelkezik jeggyel, s a megváltozott időjárás miatt nem látogat ki a De Kuipba, kártérítésre számíthat.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

21.00: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)