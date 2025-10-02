Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–MTK, Marozsán Fritzcel teniszezik

OKTÓBER 3., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Fulham (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

20.30: Hoffenheim–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

20.45: Hellas Verona–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

11.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

22.00: PGA Tour, Mississippi Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)

18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Val Pusteria (olasz)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.15: VSV Villach (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

Svájci bajnokság

19.45: Zürich Lions–Bern (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

9.00: női U23 mezőnyverseny (Gremán Szonja), 86 km

12.40: női junior mezőnyverseny (Mudra Málna), 63 km

15.35: férfi junior mezőnyverseny (Kardos Csongor, Révész Ádám, Varga Márk, Zsembery Boldizsár), 103 km

Horvát körverseny

14.00: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

Münsterland Giro

16.00: férfiak (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, világkupa, Lake Placid

22.00: nők (Tv: Eurosport1)

22.50: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–OF Neasz Ioniasz (görög) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)

19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)

20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)

21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)

WNBA

Rájátszás, döntő, 1. mérkőzés

szombat, 2.00: Las Vegas Aces–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 127, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

szombat, 3.00: ONE Fight Night 36, Prajanchai–Jonathan Di Bella (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

14.30: Nemzeti Vágta

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz GP

3.00: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.50: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

4.45: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

7.15: Moto3, edzés (Tv: Match4)

8.05: Moto2, edzés (Tv: Match4)

9.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

SPORTLÖVÉSZET

Bajnokok Ligája, Isztambul

Férfiak, légpuska, elődöntő

8.00: Magyarország–Szerbia

Nők, légpuska, elődöntő

10.30: Norvégia–Magyarország

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Nők

58 kg

10.00: C-csoport

53 kg

15.00: B-csoport

17.00: A-csoport

Férfiak

60 kg

12.00: B-csoport

19.30: A-csoport

TENISZ

ATP-torna, Sanghaj

Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)

14.00: Marozsán Fábián–Taylor Fritz (amerikai, 5.)

WTA 1000-es torna, Peking

9.00: egyes, negyeddöntő

7.00: páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

D-csoport (Terrassa)

21.00: Szolnoki Dózsa–Pays D'aix Nation (francia)

E.on ob I, férfiak

19.00: KSI SE–Endo Plus Service-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ügyfél vagy kolléga a szülő az egyesületben? Vendégünk Dr. Neszmélyi Emil sportjogász

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: morzsaparti, avagy ami az október 1-jei adásból kimaradt

12.00: Bajnokok. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval, Hosnyánszky Norberttel Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Borsos Lászlóval értékeljük a Genk–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzést

15:30: 10próba: Rátgéber László

16:00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Göbölyös Gábor

17:00: Férfi kézilabda-klubvilágbajnokság után: Nagy László a Veszprém sportigazgatója

17:20: Nemzeti sportkrónika

17:30: Tőzsér Dániel a vonalban

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Interjúk a Magyar Úszószövetség és a Mol Új Európa Alapítvány együttműködése kapcsán

18.40: Az európai klubfutball hétvégi rangadói; mi várható a Formula–1 Szingapúri Nagydíján?

19.15: Közvetítés a Hydro Fehérvár AV19–Val Pusteria jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Spiller István

20:00: Közvetítés a Kazincbarcika–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Szabó Szilviával