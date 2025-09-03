Válogatott szélsőt is igazolt a Sepsi, nem hoz több játékost a Csíkszereda

A Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbert érkezését követően nem tervez több átigazolást az FK Csíkszereda, bár a romániai transzferidőszak csupán szeptember 8-án zárul. Mint Szondy Zoltán klubelnök a Nemzeti Sportnak elmondta, a Szatmárnémetibe igazolt Torvund Alexander után – véglegesen vagy kölcsönadással – még megválthatnak egy-két futballistától, konkrét neveket azonban még nem tudott mondani. „Van néhány játékos, akinek a feljutáskor is billegett a helyzete, de mindenki megkapta az esélyt az élvonalban. Volt, aki élt vele, volt, aki nem” – mondta a klubvezető, hozzátéve, hogy a romániai Profi Liga (LPF) nevezési listájának légióskorlátozása nem játszik szerepet a döntésükben.

A Superliga csapatai ugyanis legfeljebb 13 külföldi játékost nevezhetnek be a bajnokságra, az FK-nak pedig 14 van – jelenleg Nagy János nem szerepel a LPF-nek leadott, ám bármikor módosítható listán, így csupán a Román Kupában léphet pályára. A Nemzeti Sport értesülései szerint az anyaországi labdarúgók közül Babati Benjamin szerepel a lehetséges távozók között.

Két légióssal bővült a héten a Liga 2-es Sepsi OSK kerete is. A szentgyörgyiek visszahozták az Unirea Sloboziától korábbi horvát középpályásukat, a 37 éves Adnan Aganovicot (156 meccs, 14 gól a Sepsi színeiben), valamint átigazolták a legutóbb az orosz Akron Toljattihoz tartozó, de kölcsönben az izraeli Bnei Sahnin színeiben szerepelt Mavis Tchibotát. A tízszeres kongói válogatott szélső 2019-ben, a bolgár Ludogorec színeiben három nemzetközi kupamérkőzésen is pályára lépett és egy gólpasszt jegyzett a Ferencváros ellen.