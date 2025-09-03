Nemzeti Sportrádió

Válogatott szélsőt is igazolt a Sepsi, nem hoz több játékost a Csíkszereda

2025.09.03. 12:41
A Csíkszereda már biztosan nem igazol új játékost (Fotó: FK Csíkszereda/Facebook)
A romániai átigazolási piac ugyan még hétfő éjfélig nyitva tart, de Székelyföld élvonalbeli futballcsapatánál ezután már legfeljebb csak távozók lehetnek Szondy Zoltán klubelnök szerint.

A Ferencvárostól kölcsönvett Kaján Norbert érkezését követően nem tervez több átigazolást az FK Csíkszereda, bár a romániai transzferidőszak csupán szeptember 8-án zárul. Mint Szondy Zoltán klubelnök a Nemzeti Sportnak elmondta, a Szatmárnémetibe igazolt Torvund Alexander után – véglegesen vagy kölcsönadással – még megválthatnak egy-két futballistától, konkrét neveket azonban még nem tudott mondani. „Van néhány játékos, akinek a feljutáskor is billegett a helyzete, de mindenki megkapta az esélyt az élvonalban. Volt, aki élt vele, volt, aki nem” – mondta a klubvezető, hozzátéve, hogy a romániai Profi Liga (LPF) nevezési listájának légióskorlátozása nem játszik szerepet a döntésükben. 

A Superliga csapatai ugyanis legfeljebb 13 külföldi játékost nevezhetnek be a bajnokságra, az FK-nak pedig 14 van – jelenleg Nagy János nem szerepel a LPF-nek leadott, ám bármikor módosítható listán, így csupán a Román Kupában léphet pályára. A Nemzeti Sport értesülései szerint az anyaországi labdarúgók közül Babati Benjamin szerepel a lehetséges távozók között.

Két légióssal bővült a héten a Liga 2-es Sepsi OSK kerete is. A szentgyörgyiek visszahozták az Unirea Sloboziától korábbi horvát középpályásukat, a 37 éves Adnan Aganovicot (156 meccs, 14 gól a Sepsi színeiben), valamint átigazolták a legutóbb az orosz Akron Toljattihoz tartozó, de kölcsönben az izraeli Bnei Sahnin színeiben szerepelt Mavis Tchibotát. A tízszeres kongói válogatott szélső 2019-ben, a bolgár Ludogorec színeiben három nemzetközi kupamérkőzésen is pályára lépett és egy gólpasszt jegyzett a Ferencváros ellen.

Az átigazolási időszak hajrájában érkezett még egy jelentős NB I-es tapasztalattal, sőt magyar állampolgársággal rendelkező játékos a román élvonalba: a listavezető Universitatea Craiova szerződtette Adrian Rust. A 29 éves, 22-szeres román válogatott védő legutóbb az olasz Pisa futballistája volt, de 2015 és 2022 között – egy sepsiszentgyörgyi szezont leszámítva – magyar klubokban (Fehérgyarmat, Balmazújváros, Fehérvár) szerepelt.
