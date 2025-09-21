Tuboly Máté: Pozsonyban hagytuk a pontokat

„Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy elutaztak Pozsonyba, és bíztattak minket. Itt soha nem könnyű játszani ebben a stadionban. Velünk voltak, rengeteget segítettek” – kezdte a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté.

A Dunaszerdahely jól játszott a Nemzeti Stadionban, játékban felülmúlta a hazaiakat, akik gyakran passzívak voltak, nincsenek jó formában. S ha a játékvezető pártatlanul fúj… „Nem kaphatsz a Slovan otthonában három gólt! Ha igen, akkor nagyon nehéz nyerni. Egyéni hibákat követtünk el, és ezért megbüntettek minket. Közel voltunk a döntetlenhez, amely jobban illett volna ehhez a mérkőzéshez, de végül egy pontot sem viszünk haza. Elsősorban az eredmény miatt vagyunk elégedetlenek” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

Letörten vonultak le a pályáról a dunaszerdahelyi játékosok. Kétszer sikerült egyenlíteniük, majd az utolsó tíz perc elején Ammar Ramadan büntetőt hibázott. „Nagyon csalódottak vagyunk, a szívünket-lelkünket kitettük a pályára. Megvolt nálunk a minőség, több helyzetünk is adódott. Sajnos csak kétszer találtunk a kapuba. A büntető olyan: odaállsz, berúgod, vagy kihagyod. Ma sajnos az utóbbi történt. A csapat Rama (Ammar Ramadan – a szerk.) mögött áll, nincs ezzel semmi gond. Inkább azt sajnálom, hogy pontokat hagytunk itt. Ahogy mindig, most is domináltunk a mezőnyben. Úgy gondolom, a csapat tényleg helytállt, ennek örülök, de hogy az eredményt nem tudtuk a magunk javára fordítani, az csalódás. A mai teljesítményből azonban lehet építkezni” – mondta Tuboly Máté, aki a védekezés mellett aktívan kivette a részét a két dunaszerdahelyi találatból is. Az első gólnál ő indította az akciót, majd blokkolta a hazai védőt, és Viktor Dukanovic fejjel talált a kapuba.

Amikor Redzic Damirhoz került a labda, a hazai védők riadót fújtak, gyakran ketten-hárman léptek oda hozzá. „Nehéz dolgom volt, maximálisan figyeltek rám a hazaiak. Próbáltam sok mozgással megtéveszteni őket. Néha sikerült, néha nem. Sajnos, ma nem tudtam góllal segíteni a csapatot. Összességében viszont minőségi teljesítményt nyújtottunk. Büszke vagyok a csapatra, jól dolgoztunk, mindent megpróbáltunk, de pont nélkül maradtunk. Úgy érzem, kicsit könnyű gólokat kaptunk, ezeket az akciókat nem sikerült levédekeznünk. Mindkét félidőt rosszul kezdtük. A kapott gólok után viszont elkezdtünk játszani: forgattuk az oldalakat, kifárasztottuk a hazaiakat, jól járattuk a labdát, helyzeteket, lövéseket dolgoztunk ki. Kár az elveszített pontokért” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, akinek a teljesítményét személyesen figyelte a pozsonyi stadionban Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Jól tudjuk, a „Mister” az örmények elleni mérkőzésen nem számíthat Varga Barnabásra és Sallai Rolandra.

A találkozó hőse Ammar Ramadan lehetett volna. A szír válogatott középpályás egyenlített 1–1-re, majd az ő szöglete után született a DAC második gólja. Sőt, a lábán volt a 3–3-as egyenlítés is, ám a tizenegyest az égbe lőtte. „Csalódott vagyok az eredmény miatt, legalább egy pontot megérdemeltünk volna. Mindent kiadtunk magunkból, és kiegyenlíthettünk volna abból a tizenegyesből, amit kihagytam, de ilyen a futball” – mondta Ammar Ramadan, aki találatát a feleségével, testvérével, szüleivel és közeli barátaival ünnepelte, akik ellátogattak a Nemzeti Stadionba.

Amikor Ramadan kihagyta a büntetőt, sportszerűtlenül odaszólt neki Cesar Blackman, a DAC korábbi játékosa, ám azonnal odalépett hozzá a hazaiak egyik legnagyobb személyisége, Tigran Barseghjan, hogy bátorítsa. „Nagy egyéniség, akit tisztelek és becsülök. Néhány szép szót mondott nekem. Emlékeztetett, hogy nemrég a Kajrat Almaty ellen ő is kihagyott egy tizenegyest, ráadásul sokkal fontosabb meccsen, ahol nagy pénzek forogtak kockán. Nem feledkezhetek meg a szurkolóinkról sem, akik a lefújás után a nevemet skandálták. Köszönöm nekik. A támogatást a csapattársaimtól is éreztem” – zárta szavait a 24 éves szíriai középpályás.