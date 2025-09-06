Szombati sportműsor: Írország elleni megkezdi a vb-selejtezősorozatot a magyar válogatott

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: Örményország–Portugália, Jereván (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
5. FORDULÓ
20.45: San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle (Tv: Spíler1)
20.45: Ausztria–Ciprus, Linz (Tv: Spíler2)
K-CSOPORT
5. FORDULÓ
15.00: Lettország–Szerbia, Riga (Tv: Spíler2)
18.00: Anglia–Andorra, Birmingham (Tv: Spíler1)
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
18.00: Nigéria–Ruanda
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
0.00: Bermuda–Jamaica
2.00: Trinidad és Tobago–Curacao
C-CSOPORT
2.00: Haiti–Honduras
4.00: Nicaragua–Costa Rica
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
20.00: Dorogi FC–Bicskei TC
ANGOL LEAGUE TWO
7. FORDULÓ
18.30: Bromley–Gillingham (Tv: Match4)
NŐI NB I
3. FORDULÓ
14.00: Diósgyőri VTK–Kész-St. Mihály-Szeged
15.30: Szekszárdi WFC–Viktória FC
16.00: Újpest FC–Budaörs
16.00: ETO FC–FTC-Telekom
16.30: Budapest Honvéd FC–Puskás Akadémia FC
17.00: MTK Budapest–Pécsi MFC
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)
NCAA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.00: Duke–Illinois (Tv: Arena4)
21.30: Kentucky–Ole Miss (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
11.45: F4, CEZ, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)
13.00: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
9.10: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
TELEKOM SZUPERKUPA
17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom, Tüskecsarnok (Tv: M4 Sport+)
KAJAK-KENU
Maratoni világbajnokság, Győr
9.00: utánpótlásversenyek
11.25: egyes, döntők (Tv: M4 Sport+)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
13.00: 14. szakasz (Avilés–La Farrapona, 135.9 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)
18.00: HC Podravka (horvát)–HB Sola (norvég)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Beykoz Belediyesi SK (török)–Balatonfüredi KSE, Balatonfüred (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
1. FORDULÓ
17.00: CYEB-Budakalász–One Veszprém HC
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév
18.00: Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös
NŐI NB I
1. FORDULÓ
18.00: Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Kozármisleny KA–NEKA
18.00: Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE
FÉRFI BUNDESLIGA
15.30: Füchse Berlin–Magdeburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Nyolcaddöntő
11.00: Törökország–Svédország
14.15: Németország–Portugália
17.30: Litvánia–Lettország
20.45: Szerbia–Finnország
3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA
FÉRFIAK
B-CSOPORT
12.25: Magyarország–Franciaország
15.25: Magyarország–Németország
NŐK
C-CSOPORT
13.00: Magyarország–Nagy-Britannia
19.00: Magyarország–Spanyolország
WNBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Connecticut Sun–Phoenix Mercury (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
3.00: ONE, Fight Night 35, Jackie Buntan–Stella Hemetsberge (Tv: Sport1)
LÓSPORT
17.30: Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden
9.00: maratonhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP, KATALÁN NAGYDÍJ
8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
12.00: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.00: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MAGNY-COURS
9.00: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)
10.45: SBK superpole (Tv: Match4)
11.45: WCR, 1. futam (Tv: Match4)
12.45: SSP 300, 1. futam (Tv: Match4)
14.00: SBK, 1. futam (Tv: Eurosport2, Match4)
15.00: SSP, 1. futam (Tv: Eurosport2, Match4)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők
RÖPLABDA
Női világbajnokság
Elődöntő
10.30: Japán–Törökország
14.30: Olaszország–Brazília
SPORTMÁSZÁS
Világkupa, Koper
19.55: nehézségi mászás, férfi és női döntő (Tv: Eurosport2)
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK (Tv: Eurosport1)
Férfi egyes, elődöntő
1.00: Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 25.)
Férfi páros, döntő
18.00: Granollers, Zeballos (spanyol, argentin, 5.)–Salisbury, Skupski (britek, 6.)
Női egyes, döntő
22.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anisimova (amerikai, 8.) – élőben az NSO-n!
WTA 125, GUADALAJARA
Egyes, döntő
19.00: Udvardy Panna–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 2.)
TRIATLON
7.00: hosszútávú országos bajnokság, Balatonfűzfő
VÍZILABDA
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Metalcom Szentes–Semmelweis OSC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Bene Ferenc
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda Eb
7.40: Telefonon hívjuk Danyi Gábort
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: A jégkorong Szuperkupa-mérkőzés előtt
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel az átigazolási időszak legizgalmasabb híreiről beszélgetünk
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Formula–1: mi történt, mi várható a monzai versenyhétvégén
16.00: Közvetítés a Ferencváros–Odense női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
17.00: Közvetítés az FTC–BJA jégkorong Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
19.45: Az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező felvezetése. Szakértő: Bene Ferenc
20.45: Közvetítés az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával