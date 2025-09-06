Szombati sportműsor: Írország elleni megkezdi a vb-selejtezősorozatot a magyar válogatott

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: Örményország–Portugália, Jereván (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

5. FORDULÓ

20.45: San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle (Tv: Spíler1)

20.45: Ausztria–Ciprus, Linz (Tv: Spíler2)

K-CSOPORT

5. FORDULÓ

15.00: Lettország–Szerbia, Riga (Tv: Spíler2)

18.00: Anglia–Andorra, Birmingham (Tv: Spíler1)

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

18.00: Nigéria–Ruanda

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

3. KÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

0.00: Bermuda–Jamaica

2.00: Trinidad és Tobago–Curacao

C-CSOPORT

2.00: Haiti–Honduras

4.00: Nicaragua–Costa Rica

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

20.00: Dorogi FC–Bicskei TC

ANGOL LEAGUE TWO

7. FORDULÓ

18.30: Bromley–Gillingham (Tv: Match4)

NŐI NB I

3. FORDULÓ

14.00: Diósgyőri VTK–Kész-St. Mihály-Szeged

15.30: Szekszárdi WFC–Viktória FC

16.00: Újpest FC–Budaörs

16.00: ETO FC–FTC-Telekom

16.30: Budapest Honvéd FC–Puskás Akadémia FC

17.00: MTK Budapest–Pécsi MFC

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)

NCAA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.00: Duke–Illinois (Tv: Arena4)

21.30: Kentucky–Ole Miss (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

11.45: F4, CEZ, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)

13.00: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

9.10: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

TELEKOM SZUPERKUPA

17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom, Tüskecsarnok (Tv: M4 Sport+)

KAJAK-KENU

Maratoni világbajnokság, Győr

9.00: utánpótlásversenyek

11.25: egyes, döntők (Tv: M4 Sport+)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

13.00: 14. szakasz (Avilés–La Farrapona, 135.9 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)

18.00: HC Podravka (horvát)–HB Sola (norvég)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Beykoz Belediyesi SK (török)–Balatonfüredi KSE, Balatonfüred (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

1. FORDULÓ

17.00: CYEB-Budakalász–One Veszprém HC

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév

18.00: Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös

NŐI NB I

1. FORDULÓ

18.00: Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kozármisleny KA–NEKA

18.00: Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE

FÉRFI BUNDESLIGA

15.30: Füchse Berlin–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Nyolcaddöntő

11.00: Törökország–Svédország

14.15: Németország–Portugália

17.30: Litvánia–Lettország

20.45: Szerbia–Finnország

3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

12.25: Magyarország–Franciaország

15.25: Magyarország–Németország

NŐK

C-CSOPORT

13.00: Magyarország–Nagy-Britannia

19.00: Magyarország–Spanyolország

WNBA, ALAPSZAKASZ

19.00: Connecticut Sun–Phoenix Mercury (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

3.00: ONE, Fight Night 35, Jackie Buntan–Stella Hemetsberge (Tv: Sport1)

LÓSPORT

17.30: Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden

9.00: maratonhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP, KATALÁN NAGYDÍJ

8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

12.00: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)

12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

16.00: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MAGNY-COURS

9.00: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)

10.45: SBK superpole (Tv: Match4)

11.45: WCR, 1. futam (Tv: Match4)

12.45: SSP 300, 1. futam (Tv: Match4)

14.00: SBK, 1. futam (Tv: Eurosport2, Match4)

15.00: SSP, 1. futam (Tv: Eurosport2, Match4)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA

Női világbajnokság

Elődöntő

10.30: Japán–Törökország

14.30: Olaszország–Brazília

SPORTMÁSZÁS

Világkupa, Koper

19.55: nehézségi mászás, férfi és női döntő (Tv: Eurosport2)

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK (Tv: Eurosport1)

Férfi egyes, elődöntő

1.00: Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 25.)

Férfi páros, döntő

18.00: Granollers, Zeballos (spanyol, argentin, 5.)–Salisbury, Skupski (britek, 6.)

Női egyes, döntő

22.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anisimova (amerikai, 8.) – élőben az NSO-n!

WTA 125, GUADALAJARA

Egyes, döntő

19.00: Udvardy Panna–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 2.)

TRIATLON

7.00: hosszútávú országos bajnokság, Balatonfűzfő

VÍZILABDA

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Metalcom Szentes–Semmelweis OSC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Bene Ferenc

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda Eb

7.40: Telefonon hívjuk Danyi Gábort

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: A jégkorong Szuperkupa-mérkőzés előtt

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel az átigazolási időszak legizgalmasabb híreiről beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Formula–1: mi történt, mi várható a monzai versenyhétvégén

16.00: Közvetítés a Ferencváros–Odense női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

17.00: Közvetítés az FTC–BJA jégkorong Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

19.45: Az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező felvezetése. Szakértő: Bene Ferenc

20.45: Közvetítés az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával