Ötvenéves lett a világ legjobb játékvezetőjének megválasztott Kassai Viktor

A tatabányai születésű sportember már tizenöt évesen játékvezetői vizsgát tett, majd 1999-től a magyar élvonalban működött, és 323 NB I-es mérkőzésen bíráskodott.

A nemzetközi szövetség (FIFA) keretébe 2003-ban került be, négy évvel később pedig három mérkőzést vezetett az U20-as világbajnokságon.

A pekingi nyári olimpián, 2008-ban az argentin-nigériai döntőn működött közre, két év múlva pedig már a dél-afrikai világbajnokságon kapott szerepet két csoportmérkőzésen, egy nyolcaddöntőn és a spanyol–német elődöntőn.

A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának összeállítása kitér rá, hogy pályafutása addigi legrangosabb mérkőzését 2011. május 28-án vezette Kassai Viktor. A Barcelona–Manchester United Bajnokok Ligája-döntővel 35 évesen minden idők legfiatalabb játékvezetője volt, aki BL-finálét dirigálhatott. Ugyanebben az évben az IFFHS a világ legjobb játékvezetőjének választotta.

Számos BL-találkozó mellett a 2012-es lengyel-ukrán és a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is bíráskodott, majd 2019 decemberében bejelentette visszavonulását.

Néhány héttel később, 2020 januárjától másfél évig az orosz, 2022 telétől 2023 nyaráig a bolgár játékvezetői bizottság vezetője volt, majd az Osztrák Labdarúgó Szövetségnél vállalt szerepet a játékvezetők technikai igazgatójaként, szerződését idén nyáron hosszabbították meg két évvel.