Nemzeti Sportrádió

Nyertek az ausztrálok, továbbra is az övék a hetven év után megkerült különleges trófea

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 13:11
null
Az ausztrálok és az új serleg (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Soccer Ashes Új-Zéland felkészülés Ausztrália
Ausztrália a keddi, idegenbeli visszavágón is legyőzte Új-Zélandot (3–1), és ezzel megnyerte a két óceániai labdarúgó-válogatott Soccer Ashes néven emlegetett tornáját.

A múlt heti első mérkőzést az ausztrálok 1–0-ra megnyerték Canberrában, és bár Aucklandban Új-Zéland játszott mezőnyfölényben az első félidőben, Mo Toure góljával a vendégek kerültek előnybe.

A második játékrész elején Nestory Irankunda, az angol Watford 19 éves szélsője megduplázta a vendégek előnyét, és bár a szintén Angliában futballozó Chris Wood gyorsan szépített, a Dániában légióskodó Toure a második góljával eldöntötte a meccset.

A 2010-es dél-afrikai vb mellett a jövő évi lesz a második olyan világbajnokság, amelyiken Ausztrália és Új-Zéland is részt vesz; az ausztrálok az Ázsiai zónából, a „kivik” a létszámemeléssel önálló kvótát kiérdemlő óceániaiból jutottak ki.

Bár az ausztrálok egy hagyományos trófeát is a magasba emeltek helyi idő szerint kedd este, a páros mérkőzés névadója egy különleges műtárgy: egy 1923-ban alkotott, a két ország szimbólumaival díszített ládika, az ANZAC Soccer Ashes, amely magában rejt egy másik tárgyat, egy fémből készült trezort. Utóbbi arról nevezetes, hogy az első világháborúban használták a törökországi Gallipolinál, annál a hosszú hónapokig tartó ostromnál, amelynek során ausztrál és új-zélandi katonák ezrei estek el, és amely mindkét ország történelmében emlékezetes közös hivatkozási pont.

Az „igazi” trófea a múlt heti, canberrai mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

Maga a trezor sem üres: ama szivarok hamvait tartalmazza, amelyeket a két csapatkapitány, az ausztrál Alex Gibb és az új-zélandi George Campbell füstölt el a két csapat 1923. júniusi brisbane-i mérkőzése után. 

A páros mérkőzés első két kiírását az új-zélandiak nyerték meg (1922, 1923) – ezekkel indult az ausztrál labdarúgó-válogatott története –, a következő négyet Ausztrália (1933–1954), aztán az ötvenes évek közepén a csata kiment a divatból, egy idő után a híres-nevezetes ládika is feledésbe merült. Akik tudtak a létezéséről, szinte mind elveszettnek hitték, mígnem hetven év „rejtőzködés” után egy korábbi ausztrál futballszövetségi elnök, az 1966-ban elhunyt Sydney Storey unokái rábukkantak egy garázsban, egyéb futballrelikviák társaságában, mondhatni eredeti állapotában. 

A megtalálás örömére 2023-ban életre kelt az 1954-ben elszunnyadó sorozat: a két csapat akkor Londonban mérkőzött meg a trófeáért, az ausztrálok nyertek, mint ahogyan most kedden is. (Az új-zélandiak 2002 óta képtelenek legyőzni Ausztráliát.)

„A ládika eszmei értéke azért is felbecsülhetetlen, mert az első világháborúban harcoló minden futballistának emléket állít. Közülük mintegy négyezren voltak ott a frontokon, ötszázan sohasem térhettek haza” – adott egy fontos háttérinformációt Trevor Thompson történész a trófea sorsát feldolgozó filmben.

SOCCER ASHES, AUCKLAND
Új-Zéland–Ausztrália 1–3 (Ch. Wood 57., ill. M. Toure 35., 60., Irankunda 54.)

 

foci vb 2026 Soccer Ashes Új-Zéland felkészülés Ausztrália
Legfrissebb hírek

A szurkolók négyötöde portugál győzelmet vár a magyar válogatott ellen

Magyar válogatott - élő
3 órája

Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

Magyar válogatott
6 órája

Gattuso a debreceni olasz siker után: A legőrültebb meccs, amit valaha átéltem edzőként

Foci vb 2026
7 órája

Kollégánk meglepte Roberto Martínezt és Bernardo Silvát is

Magyar válogatott
7 órája

Vb-selejtező: Suriname idegenbeli sikerrel a csoportja élére ugrott

Foci vb 2026
7 órája

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Foci vb 2026
16 órája

A volt Ferencváros-játékos gólja döntött, Tunézia kijutott a vb-re

Foci vb 2026
22 órája

Berke Balázs vb-selejtezőt vezet

Foci vb 2026
23 órája
Ezek is érdekelhetik