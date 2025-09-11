Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Győrújfalu – szintet lépett az utánpótlás

2025.09.11. 09:09
labdarúgás ns-képeslap Győrújfalu
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Győrújfaluból érkezett képeslap. 

A SZIGETKÖZ KAPUJÁNAK nevezett település, Győrújfalu lelkes lakói 1929-ben alapították meg a helyi labdarúgócsapatot. A felnőttcsapat jelenleg a vármegyei bajnokság első osztályában szerepel. Az MLSZ 2020-ban körzetközponttá minősítette az egyesület utánpótlását, ami óriási felelősséggel jár, csaknem háromszáz utánpótláskorú futballista és hatvan felnőtt játékos szereplését kellett megoldani.

 

A helyi vezetők, Szabó Tamás, valamint a korábbi játékvezető, Nagy Imre Attila egykori polgármester kitartó munkája révén a győrújfalui önkormányzat területhasználati lehetősége mellett a több éven át tartó pályázatokat három évvel ezelőtt siker koronázta, így 2023-ban önrész nélkül valósították meg a korszerű létesítményt, amelynek hozzávetőleges költsége 220 millió forintot tett ki. Ezenkívül sikerült egy élő füves edzőpályát is kialakítani, amely meghatározott korosztályig bajnoki mérkőzés lebonyolítására is alkalmas.

Időközben a településen zajló eredményes munkának köszönhetően szintet lépett az utánpótlás, az MLSZ kiemelt körzetközponttá minősítette a Győrújfalu SE-t.

 

 

 

