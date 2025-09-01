Niké Liga: dunaszerdahelyi koncert a rivális Nagyszombat otthonában

Így néz ki egy szinte tökéletes DAC-mérkőzés: minden játékos remek teljesítményt nyújtott, a sárga-kékek szebbnél szebb támadásokat vezettek, és három gyönyörű gólt szereztek. ,,Ha minden meccsen így fogunk játszani, mindig elégedett leszek (mosoly). Az összes játékos a csapatért dolgozott, ma senkitől sem láttunk gyenge teljesítményt. Természetesen nem lehet elvárni, hogy egy ilyen erős ellenfelet teljesen helyzet nélkül tartsunk, de a védelem is jól dolgozott, és kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A győzelmet a szurkolóinknak ajánlom, akik ma szép számban elkísértek minket” – értékelt Branislav Fodrek, a DAC edzője.

Öt forduló után továbbra is veretlen a DAC, és a Niké Ligában a legjobb a gólkülönbsége. A harmadik legtöbb gólt szerezte (10), miközben mindössze kettőt kapott – ez a legkevesebb a mezőnyben. „Fokozatosan haladunk előre, van még hova fejlődnünk. Jól kezdtük a bajnokságot, de két lábbal a földön állunk, alázattal készülünk a következő meccsekre” – tette hozzá a dunaszerdahelyi mester.

Redzic Damir parádés formában

Redzic Damir hetek óta remek formát mutat: négy bajnokin három gólt szerzett. A nagyszombati találata a forduló egyik legszebbje volt: elfutott a jobb oldalon, megelőzte a védőket, befelé húzott, majd húsz méterről félmagasan védhetetlenül kilőtte a jobb sarkot. „Ez az egyik erősségem: szeretem az egy az egy elleni párharcokat, onnan pedig befelé húzok a bal – azaz a jobbik – lábamra, és megpróbálom eltekerni a labdát. Örülök, hogy most is sikerült” – mosolygott a bosnyák–magyar állampolgárságú csatár a Nemzeti Sportnak adott interjújában. – „Nagyon jó meccset játszottunk egy minőségi ellenfél ellen. Remek volt a hangulat, amihez a mi szurkolóink is nagyban hozzájárultak. A szakmai stáb jól kielemezte az ellenfelet, próbáltuk őket a széleken megbontani. Nem ijedtünk meg, önbizalommal érkeztünk, tudtuk, mire vagyunk képesek, és játszottuk a saját játékunkat. Az egész meccset kontrolláltuk, erősek vagyunk támadásban, talán a legjobbak a bajnokságban. Bízom benne, hogy a válogatott szünet nem töri meg a lendületünket” – tette hozzá Redzic Damir, aki azt is elárulta, hogy egyik álma a magyar válogatott mezét magára ölteni. – ,,Folytatom a munkát, ahogy eddig is. A lehető legjobb teljesítményt szeretném nyújtani, és majd meglátjuk, mit hoz az élet.“

Tuboly Máté ismét bizonyított

A Nagyszombat elleni rangadón Tuboly Máté is bizonyította, hogy rászolgált az U21-es válogatott meghívóra.

,,Hihetetlen érzés Nagyszombatban győzni. Mindenkinek kívánom, hogy átélje ezt, együtt ünnepelni a szurkolóinkkal felejthetetlen. Lefociztuk őket: alázattal, de egészséges önbizalommal játszottunk. A három gólon kívül is volt több helyzetünk, a győzelmünk teljesen megérdemelt. Az utóbbi hetekben több nehézséggel szembesültünk. Sároseperjesen négyszer csak a kapufát találtuk telibe, több játékosunk sérülés miatt hosszabb időre kidőlt. Ennek ellenére mi nem lefelé, hanem a remek csapatszellemnek és minőségünknek köszönhetően felfelé mentünk. Bízom benne, hogy ezt a színvonalat sokáig tudjuk tartani” – mondta a Nemzeti Sportnak a középpályás.

Széttört autóbuszablak

A nagyszombati szurkolók hűek maradtak magukhoz. Ugyan az elmúlt meccseken, mivel felfüggesztett büntetés alatt voltak, nem gyalázták a magyarokat. Vasárnap azonban visszatértek ehhez a folklórhoz. A DAC-gyalázásán kívül a magyarok fejét is szét szerették volna verni. Ezenkívül a találkozó után a rendőri felvezetés ellenére kövekkel megtámadták a dunaszerdahelyi szurkolói buszt, melynek kitört az oldalsó ablaka. Szerencsére, komolyabb sérülést a szilánkok nem okoztak.