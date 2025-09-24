Mourinho a videobírót kritizálta a Nikitscherék elleni döntetlen után

„Ha a mai futball arról szól, hogy elveszünk egy gólt azért, mert valakinek megrántják a mezét vagy rálépnek a lábujjára, akkor nem szeretem a mai labdarúgást. A mai mérkőzés főszereplője a VAR-bíró volt, aki kihívta a játékvezetőt a képernyőhöz, neki meg persze egy fikarcnyi személyisége nem volt, mert ez általában jellemző a játékvezetőkre. Amikor láttam, hogy kihívják, már tudtam, hogy elveszik a gólt. A második félidőben mindent megtettünk dacára annak, hogy nem vagyunk egy olyan csapat, amely a tizenhatoson belül birkózik a védőkkel. Szereztünk egy szép gólt, de két fontos pontot hullajtottunk el” – füstölgött José Mourinho. A 62 éves szakember elsősorban a 68. percben történtek miatt volt ideges, miután a VAR Otamendi szabálytalansága miatt elvette António Silva gólját. Mourinho később azért megjegyezte, hogy nem a játékvezető miatt nem tudott nyerni a csapata.

„Nem szeretem az ilyen típusú elvett gólokat, függetlenül attól, hogy melyik csapattól veszik el ezeket. Őszintén, szerintem egy ilyen gólt nem kellene érvényteleníteni. Mindeközben valaki már az ötödik percben sárga lapot kap műesésért a tizenhatoson kívül. Nem is tudom, hogy tényleg műesés volt-e, de eközben egyesek egy teljes mérkőzésen át húzzák az időt. (...) Nem szeretnék ebbe jobban belemenni, nem a játékvezető döntései miatt maradt el a győzelem” – mondta a tréner, hozzátéve, hogy elégedett volt csapata második félidőben mutatott játékával, míg a Rio Ave összességében szép góllal egyenlített egyetlen kaput eltaláló lövéséből.

PORTUGÁLIA

PRIMEIRA LIGA

1. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Benfica–Rio Ave 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 74. percben csereként állt be, a 91. percben gólpasszt adott.