Légiósok: Nikitscher gólpassza után mentett pontot a Rio Ave Mourinho csapata ellen

A három nappal ezelőtti győztes, de idegenbeli bemutatkozását követően első hazai bajnokiját játszotta José Mourinho vezetőedző múlt heti szerződtetése óta a Benfica, de a portugál tréner nem tudott győzelemmel debütálni régi-új csapata kispadján hazai közönsége előtt, és ebben nagy szerepet vállalt egy magyar válogatott labdarúgó, Nikitscher Tamás is.

Kedd este pótolták a portugál bajnokság első fordulójából elhalasztott Benfica–Rio Ave találkozót, amelyen a szeptember elején megszerzett Nikitscher ugyanott kezdett, mint korábbi két bajnokiján: a kispadon. Miután a videóbíró közreműködése után a 60. percben Antonio Silva gólját visszavonta a játékvezető, Nikitscher 0–0-nál az összecsapás 74. percében szállt be. A 86. percig tartott, mire a Benfica nyomasztó fölénye góllá érett, s ekkor úgy nézett ki, a magyar középpályás ez alkalommal is csereként, vesztes csapat tagjaként hagyja el a pályát. Jött aztán a 91. perc, amikor éppen Nikitscher hosszú indítására csapott le André Luiz, majd egy jó átvétel és egy szép csel után kiegyenlített, megmentve a pontot a vendégeknek.

Videó Nikitscher gólpasszáról itt.

PORTUGÁLIA

PRIMEIRA LIGA

1. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Benfica–Rio Ave 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 74. percben csereként állt be, a 91. percben gólpasszt adott.