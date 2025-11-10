Nemzeti Sportrádió

Pavol Durica, te vagy az? Szürreális öngólt hozott össze a Benfica védője – videó

2025.11.10. 17:08
Fotó: Getty Images
Szürreális gólt láthatott a lisszaboni Estádio da Luz közönsége a vasárnapi Benfica–Casa Pia portugál bajnokin.

A mérkőzés 65. percében – 2–0-s Benfica-vezetésnél – tizenegyest végezhetett el a Casa Pia. Cassiano büntetőjét kivédte Anatolij Trubin, de a kipattanóra csapattársa, Tomás Araújo ért oda elsőként, aki csatárokat megszégyenítő módon bikázta a saját kapujába a labdát. A tabella alsóházában tanyázó vendégek a mérkőzés ráadásában is betaláltak, így pontot raboltak a lisszaboni gigász otthonából.

AZ EMLÉKEZETES ÖNGÓL

A jelenet kísértetiesen hasonlít arra a bizonyos 2008-as DVSC–Fehérvár Magyar Kupa-negyeddöntőre, melynek a hajrájában a fehérváriak szlovák védője, Pavol Durica hasonló körülmények között volt „eredményes”.

DURICA LEGENDÁS ÖNGÓLJA

 

 

