Nem csak a pályán, a Vajdaságban is jól érzi magát Mezei Szabolcs, a Topolya új igazolása

„Még tartott a szezon, amikor megkerestek, és nem kellett sokat gondolkodnom, hogy elfogadjam-e az ajánlatot. A klub filozófiája, a csapatban rejlő lehetőségek, sőt összességében minden nagyon szimpatikus volt, úgyhogy nem volt nehéz döntés – idézte fel az átigazolás körülményeit a MOL Csapatnak adott interjújában Mezei Szabolcs. – Ég és föld a különbség. Sokkal fizikálisabb a játék itt, rengeteg a párharc, agresszívebbek a játékosok, és ehhez idomul a játékvezetés is. Engedik a kemény játékot, úgyhogy ebből nincs is hiány, viszont maga a játék így kevesebb szerepet kap.”

A TSC középpályása aztán arról beszélt, hogy próbál alkalmazkodni új csapatához, és reményei szerint a jövőben még ennél is jobb teljesítményre lesz majd képes: „Próbálok alkalmazkodni, szerintem jól is haladok, de leszek még ennél jobb is. Azt érzem, hogy a társaim is egyre jobban bíznak bennem, de tudom, hogy még többet kell tennem, mert képes vagyok még jobban szolgálni a csapatot. Még nem teljesedtem ki.”

„Nagyon sok változás volt a csapatnál a nyáron, ilyenkor nem ritka, hogy az ősz rámegy az összecsiszolódásra – tért át a csapat formájára a magyar játékos. – Ehhez képest nem állunk rosszul, de szerintem az igazi arcunkat majd a téli közös edzőtábor után fogjuk látni. Addig is dolgozunk, mindent beleadunk, és igyekszünk minél kevesebbet hibázni, a tabellával majd tavasszal foglalkozunk.”

Mezei szavai szerint a csapat végső céljait illetően még nehéz biztosat mondani, azonban úgy ítéli meg, hogy a felsőházi rájátszás elérhető cél: „A célunk az európai kuparészvétel, és úgy gondolom, ehhez meg is van mindenünk. A legjobb nyolcba oda fogunk érni, aztán majd meglátjuk, hogy a felsőházban mire leszünk képesek” – fogalmazott.

Hozzátette azt is, hogy nemcsak a pályán, hanem a Vajdaságban is remekül érzi magát: „Szabadkán lakunk a párommal, és nagyon szeretjük. Nem is gondoltam volna, hogy itt ilyen sok magyar szót fogunk hallani, de sokat könnyített a beilleszkedésünkön, hogy mindenhol az anyanyelvünkön tudunk beszélni, és általában mindenki nagyon kedves. Szinte mindenki beszél magyarul, sok edző, az utánpótlásban dolgozók között is, illetve természetesen a lelátón is a magyar a hivatalos nyelv.”

„Kemény menet vár ránk idén, de úgy gondolom, jó döntést hoztam, hogy Topolyára szerződtem. Érzem magamon, hogy fejlődöm, szakmailag és emberileg is új kihívások elé állít az élet. Fontos lépés a pályafutásomban, örülök, hogy itt lehetek” – mondta Mezei.