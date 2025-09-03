Jorge Sampaoli visszatért Brazíliába, patinás csapatot kell az élvonalban tartania

Jorge Sampaoli négy és fél év után visszatér az Atlético Mineiróhoz, a klub bejelentette, hogy 2027 végéig érvényes szerződést kötött az edzővel.

Az argentin szakvezető január vége óta munka nélkül volt, akkor menesztették a Rennes-től. Elődjét, Alexi Stivalt, művésznevén Cucát a Sao Paulo elleni 2–0-s vereség után, augusztus 29-én menesztették, a Vitória elleni legutóbbi mérkőzésen pedig megbízott edzőként Lucas Goncalves ült a kispadon.

Az Atlético Mineiro nehéz helyzetben van, hiszen a 14. helyen áll, és csak két ponttal előzi meg a már kieső pozícióban található Vitóriát, igaz, utóbbi két meccsel többet játszott.

Sampaoli Brazíliában az Atlético Mineiro mellett dolgozott a Santosnál és a Flamengónál is. Az argentin szakember először a Cruzeiro elleni Brazil Kupa-találkozón ül a kispadon.