Nemzeti Sportrádió

Brazília: két góllal és egy műcsirkével bosszantotta az ősi riválist a Cruzeiro-csatár

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 10:50
null
Kaio Jorge két gólt vágott az ősi riválisnak a kupában (Fotó: AFP)
Címkék
Brasileirao Atlético Mineiro Cruzeiro Kaio Jorge brazil bajnokság
Nem lopta be magát az Atlético Mineiro szurkolóinak szívébe Kaio Jorge, a Cruzeiro brazil válogatott csatára, aki a Brazil Kupában két gólt szerzett a városi rivális Atlético Mineiro ellen, majd az „ősellenség” becenevéből gúnyt űzve műanyag csirkével a foga között ünnepelt.

Nem éppen szokványos módon ünnepelte az ősi rivális Atlético Mineiro elleni Brazil Kupa-negyeddöntőben aratott 2–0-s győzelmet Kaio Jorge, a Cruzeiro csatára. A válogatottban nemrégiben bemutatkozó center a mérkőzés lefújása után egy műanyag csirkét kapott a fogai közé, s azzal hergelte a „kakasok” drukkereit – utalva egyrészt saját klubja becenevére („rókák” – a szerk.), másrészt arra, hogy a találkozót két góljával szinte egymaga döntötte el.

Kaio Jorge így hergelte az Atlético Mineiro szurkolóit (Fotó: Facebook/Cruzeiro Esporte Clube)

A Belo Horizonte-i derbi Brazília egyik legnagyobb rangadójának számít, a szóban forgó kupameccset nem kevesebb mint 61 584 néző látta a Mineirao Stadionban.

Így vezették fel a Belo Horizonte-i derbit (Fotó: Facebook/Gigante Notícias)

Kaio Jorge tavaly júliusban a Juventustól 7.2 millió euróért érkezett a Cruzeiróhoz, s 21 mérkőzésen szerzett 15 góljával jelenleg vezeti a brazil bajnokság góllövőlistáját. A kék mezes csapat a Brazil Kupában 4–0-s összesítéssel ejtette ki az Atlético Mineirót, a Série A-ban pedig a listavezető Flamengótól 3 ponttal lemaradva a 2. helyen áll.


 

 

Brasileirao Atlético Mineiro Cruzeiro Kaio Jorge brazil bajnokság
Legfrissebb hírek

Jorge Sampaoli visszatért Brazíliába, patinás csapatot kell az élvonalban tartania

Minden más foci
2025.09.03. 09:23

Hazatért Brazíliába a Real Madridnál is megfordult támadó középpályás – hivatalos

Minden más foci
2025.08.09. 13:51

Ez már több mint pech: Neymar úra megsérült!

Minden más foci
2025.04.17. 11:40

Elveszített két kupadöntőt, egy fordulóval a bajnokság vége előtt rúgták ki a Barcelona korábbi kiválóságát

Minden más foci
2024.12.06. 08:28

A Botafogo a második percben emberhátrányba került, majd megnyerte története első Libertadores-kupáját

Minden más foci
2024.12.01. 00:11

Libertadores-kupa: érik a brazil házi döntő – Argentínában

Minden más foci
2024.10.24. 07:34

Ronaldo megvált a Cruzeirótól és árulja a Valladolidot

Spanyol labdarúgás
2024.04.30. 12:56

Brazília: először esett ki Pelé és Neymar volt klubja; bajnok a Palmeiras

Minden más foci
2023.12.07. 10:37
Ezek is érdekelhetik