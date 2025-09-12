Brazília: két góllal és egy műcsirkével bosszantotta az ősi riválist a Cruzeiro-csatár

Nem éppen szokványos módon ünnepelte az ősi rivális Atlético Mineiro elleni Brazil Kupa-negyeddöntőben aratott 2–0-s győzelmet Kaio Jorge, a Cruzeiro csatára. A válogatottban nemrégiben bemutatkozó center a mérkőzés lefújása után egy műanyag csirkét kapott a fogai közé, s azzal hergelte a „kakasok” drukkereit – utalva egyrészt saját klubja becenevére („rókák” – a szerk.), másrészt arra, hogy a találkozót két góljával szinte egymaga döntötte el.

Kaio Jorge így hergelte az Atlético Mineiro szurkolóit (Fotó: Facebook/Cruzeiro Esporte Clube)

A Belo Horizonte-i derbi Brazília egyik legnagyobb rangadójának számít, a szóban forgó kupameccset nem kevesebb mint 61 584 néző látta a Mineirao Stadionban.

Így vezették fel a Belo Horizonte-i derbit (Fotó: Facebook/Gigante Notícias)

Kaio Jorge tavaly júliusban a Juventustól 7.2 millió euróért érkezett a Cruzeiróhoz, s 21 mérkőzésen szerzett 15 góljával jelenleg vezeti a brazil bajnokság góllövőlistáját. A kék mezes csapat a Brazil Kupában 4–0-s összesítéssel ejtette ki az Atlético Mineirót, a Série A-ban pedig a listavezető Flamengótól 3 ponttal lemaradva a 2. helyen áll.



