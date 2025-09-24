Nem fizetett gyermektartást, börtönbe kerülhet a korábbi MU-játékos

A Grémionál nevelkedett, az FC Portónál, az olasz Fiorentinánál és a brazil Internacionalnál is megfordult Anderson leginkább a Manchester Unitedből lehet ismerős, ugyanis 2007 és 2014 között erősítette a csapatot, mellyel az angol bajnokságot négyszer, a Bajnokok Ligáját egy alkalommal nyerte meg.

A labdarúgó-pályafutását 2019-ben, 31 évesen a török Adana Demirspornál lezáró Anderson a hírek szerint 30 napra börtönbe vonulhat, hacsak nem fizeti meg a kilenc gyermeke után felhalmozódott 63 millió forintnak megfelelő tartozását – írta meg a brazil Globo Esporte.

A Porto Alegre-i családjogi bíróság még szeptember 3-án határozott arról, hogy a korábbi labdarúgót akár 30 napos börtönbüntetésre ítélhetik, mert a 2025. július 28-i adatok szerint 1 030 214 brazil realt (kb. 63 millió forint) nem fizetett ki gyermektartási díjként. A letartóztatási parancs addig érvényben marad, amíg a korábbi labdarúgó vissza nem fizeti a teljes összeget, ha ezt nem teszi meg, a börtönbüntetés letöltése után helyezik szabadlábra. Kitértek rá, hogy a helyi börtön telítettsége miatt elképzelhető, hogy Andersonnak csak éjszakára kell fogdába vonulnia, nappal tanulhat vagy közösségi munkát végezhet.

Anderson egyébként nem először kerül nagyobb slamasztikába, visszavonulása után ugyanis azzal gyanúsították, hogy kb. 2.1 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában segédkezett kriptovalután keresztül.