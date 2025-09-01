Heti program: Írországban játszik vb-selejtezőt a magyar válogatott; F1, US Open és kézi BL

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Észtország–Törökország

17.00: Portugália–Lettország

20.15: Szerbia–Csehország

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Svédország–Montenegró

15.30: Németország–Nagy-Britannia

19.30: Finnország–Litvánia

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

Nyolcaddöntő

12.00: Egyesült Államok–Kanada

15.30: Törökország–Szlovénia

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, nyolcaddöntő; férfiak, páros, 2. forduló; nők, páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak)

SZEPTEMBER 2., KEDD

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Sendaviva–Larra-Belagua, 175,3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Görögország–Bosznia-Hercegovina

17.15: Ciprus–Grúzia

20.30: Olaszország–Spanyolország

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Izrael–Belgium

17.00: Izland–Szlovénia

20.30: Franciaország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, 3. forduló; nők, páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.00: Seychelle-szigetek–Gabon

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Bilbao–Bilbao, 157,4 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler

18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport)

FÉRFI BUNDESLIGA

19.45: Magdeburg–Eisenach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Észtország–Portugália

17.00: Csehország–Lettország

20.15: Szerbia–Törökország (Tv: M4 Sport)

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Montenegró–Nagy-Britannia

15.30: Litvánia–Svédország

19.30: Finnország–Németország

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

13.00: a férfi és női Magyar Kupa sorsolása

Női világbajnokság, Thaiföld, negyeddöntők

12.00: Hollandia–Japán

15.30: Olaszország–Lengyelország

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

A-CSOPORT

20.45: Szlovákia–Németország, Pozsony (Tv: Spíler1)

20.45: Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg

E-CSOPORT

18.00: Grúzia–Törökország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2)

G-CSOPORT

18.00: Litvánia–Málta, Kaunas (Tv: Spíler1)

20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4)

J-CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Wales, Asztana

20.45: Liechtenstein–Belgium, Vaduz

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Sierra Leone

D-CSOPORT

18.00: Angola–Líbia

18.00: Mauritius–Zöld-foki-szigetek

21.00: Kamerun–Eswatini

G-CSOPORT

21.00: Algéria–Botswana

H-CSOPORT

18.00: Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea

21.00: Tunézia–Libéria

I-CSOPORT

15.00: Csád–Ghána

18.00: Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság

21.00: Mali–Comore-szigetek

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

17. FORDULÓ

Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo

Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla

Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción

Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires

Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

CHL, CSOPORTKÖR

18.30: Sparta Praha (cseh)–Lulea (svéd) (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Győr

8.30: rövidkörös versenyek, előfutamok

13.30: para döntők

15.20: döntők

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 12. szakasz, Laredo–Los Corrales de Buelna, 144,9 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–NEKA

FÉRFI BUNDESLIGA

18.45: Gummersbach–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Bosznia-Hercegovina–Grúzia

17.15: Olaszország–Cirpus

20.15: Spanyolország–Görögország (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Franciaország– Izland

17.00: Izrael–Szlovénia

19.30: Belgium–Lengyelország

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool, 1. nap

12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

12.00 és 15.30: negyeddöntők

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

18.00: férfiak, páros, elődöntő

Péntek, 1.00: női egyes, elődöntő

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

B-CSOPORT

20.45: Svájc–Koszovó, Bázel (Tv: Match4)

20.45: Szlovénia–Svédország, Ljubljana

C-CSOPORT

20.45: Dánia–Skócia, Koppenhága

20.45: Görögország–Fehéroroszország, Pireusz

D-CSOPORT

20.45: Ukrajna–Franciaország, Wroclaw (Tv: Spíler2)

20.45: Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík

I-CSOPORT

20.45: Moldova–Izrael, Chisinau

20.45: Olaszország–Észtország, Bergamo (Tv: Spíler1)

L-CSOPORT

20.45: Montenegró–Csehország, Podgorica

20.45: Feröer–Horvátország, Tórshavn (Tv: Arena4)

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Dzsibuti–Burkina Faso

21.00: Egyiptom–Etiópia

B-CSOPORT

14.00: Dél-Szudán–Kongói DK

21.00: Mauritánia–Togo

21.00: Szenegál–Szudán

C-CSOPORT

18.00: Benin–Zimbabwe

18.00: Lesotho–Dél-Afrika

E-CSOPORT

21.00: Marokkó–Niger

F-CSOPORT

15.00: Kenya–Gambia

21.00: Elefántcsontpart–Burundi

G-CSOPORT

14.00: Szomália–Guinea

18.00: Uganda–Mozambik

H-CSOPORT

15.00: Namíbia–Malawi

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szombat, 2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

CHL, CSOPORTKÖR

19.30: Eisbären Berlin (német)–Lukko (finn)

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Győr

9.00 és 14.00: utánpótlás egyes versenyek

11.15: para döntők

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 13. szakasz, Cabezón de la Sal–L'Angliru, 202,7 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–Csurgói KK

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs–Mol Esztergom

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: selejtezők

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

18.00: nők, páros, döntő

21.00: férfi egyes, elődöntő

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

18.00: Örményország–Portugália, Jereván

20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

H-CSOPORT

20.45: San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle

20.45: Ausztria–Ciprus, Linz

K-CSOPORT

15.00: Lettország–Szerbia, Riga

18.00: Anglia–Andorra, Birmingham

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

18.00: Nigéria–Ruanda

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

11.45: F4, CEZ, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)

13.00: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

9.10: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, dőmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

TELEKOM SZUPERKUPA

17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom, Tüskecsarnok

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Győr

9.00: utánpótlás versenyek

11.25: egyes döntők

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Avilés–La Farrapona, 135,9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Beykoz Belediyesi SK (török)–Balatonfüredi KSE, Balatonfüred (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–One Veszprém HC

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév

18.00: Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös

NŐI NBI

18.00: Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kozármisleny KA–NEKA

18.00: Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE

FÉRFI BUNDESLIGA

15.30: Füchse Berlin–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Nyolcaddöntő

3x3-AS EUÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

12.25: Magyarország–Franciaország

15.25: Magyarország–Németország

NŐK

C-CSOPORT

13.00: Magyarország–Nagy-Britannia

19.00: Magyarország–Spanyolország

WNBA, ALAPSZAKASZ

19.00: Connecticut Sun–Phoenix Mercury (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA

Női világbajnokság

10.30 és 14.30: elődöntők

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

18.00: férfiak, páros, döntő

22.00: női egyes, döntő

TRIATLON

7.00: Hosszútávú országos bajnokság, Balatonfűzfő

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

A-CSOPORT

20.45: Németország–Észak-Írország, Köln

20.45: Luxemburg–Szlovákia, Luxembourg

E-CSOPORT

15.00: Grúzia–Bulgária, Tbliszi

20.45: Törökország–Spanyolország, Konya

G-CSOPORT

18.00: Litvánia–Hollandia, Kaunas

20.45: Lengyelország–Finnország, Chorzów

J-CSOPORT

18.00: Észak-Macedónia–Liechtenstein, Szkopje

20.45: Belgium-Kazahsztán, Brüsszel

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–DVSC II

16.00: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan

16.00: Tiszafüredi VSE–Putnok FC

16.00: Sényő FC-ZMB Building–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Gödöllői SK–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Füzesabony SC–Tarpa SC

16.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém

16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Dorogi FC–Bicskei TC

16.00: FC Sopron–Budaörs

16.00: Komárom VSE–Újpest FC II

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II

17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC

11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Csepel SC

16.00: III. kerületi TVE–Vasas FC II

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK

16.00: ESMTK–Martfűi LSE

16.00: BKV Előre–Szegedi VSE

16.00: Monor SE–Meton-FC Dabas SE

16.00: Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencváros II–Iváncsa

11.00: MTK II–Érd

11.00: Paks II–Dombóvár

16.00: Majos–Kaposvár

16.00: Pénzügyőr–PTE-PEAC

16.00: Szekszárdi UFC–Siófok

17.00: Dunaújváros–Nagykanizsa

17.00: PMFC–Balatonlelle

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.25: Denver Broncos–Tennessee Titans

22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans

Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

10.00: F4, CEZ, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)

11.00: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Baltimore Orioles–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZ

8.10: F3, futam (Tv: M4 Sport)

9.40: F2, futam (Tv: M4 Sport)

15.00: F1, utam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Győr

9.00: utánpótlás versenyek

11.00: páros döntők

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz, Vegadeo-Monforte de Lemos, 167,8 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Buducnost Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK (török) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Nyolcaddöntő

3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA

Helyosztók

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem-díj, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

10.30: a 3. helyért

14.30: döntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US Open, New York

20.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!