Heti program: Írországban játszik vb-selejtezőt a magyar válogatott; F1, US Open és kézi BL

2025.09.01. 11:03
Ezen a héten szünetel a klubfutball, ami azt jelenti, hogy láthatjuk a magyar válogatottat: Marco Rossi együttese szombaton Írország ellen játszik az európai világbajnoki selejtezők 1. fordulójában. Dél-Amerikában is lesznek vb-selejtezők, Brazília és Argentína is pályára lép. Vasárnap a Formula–1 Olasz Nagydíja 15 órakor rajtol. Nem maradunk női kézilabda Bajnokok Ligája és US Open nélkül sem.

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB
19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA 
13.45: Észtország–Törökország
17.00: Portugália–Lettország
20.15: Szerbia–Csehország
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Svédország–Montenegró
15.30: Németország–Nagy-Britannia
19.30: Finnország–Litvánia

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA 
Női világbajnokság, Thaiföld
Nyolcaddöntő
12.00: Egyesült Államok–Kanada
15.30: Törökország–Szlovénia

TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, nyolcaddöntő; férfiak, páros, 2. forduló; nők, páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak)

SZEPTEMBER 2., KEDD

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Sendaviva–Larra-Belagua, 175,3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Görögország–Bosznia-Hercegovina
17.15: Ciprus–Grúzia
20.30: Olaszország–Spanyolország
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Izrael–Belgium
17.00: Izland–Szlovénia
20.30: Franciaország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)

TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, 3. forduló; nők, páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
F-CSOPORT
15.00: Seychelle-szigetek–Gabon

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Bilbao–Bilbao, 157,4 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler 
18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport) 
FÉRFI BUNDESLIGA
19.45: Magdeburg–Eisenach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA 
13.45: Észtország–Portugália
17.00: Csehország–Lettország
20.15: Szerbia–Törökország (Tv: M4 Sport)
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Montenegró–Nagy-Britannia
15.30: Litvánia–Svédország
19.30: Finnország–Németország

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
13.00: a férfi és női Magyar Kupa sorsolása 
Női világbajnokság, Thaiföld, negyeddöntők
12.00: Hollandia–Japán 
15.30: Olaszország–Lengyelország 

TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Szlovákia–Németország, Pozsony (Tv: Spíler1) 
20.45: Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg 
E-CSOPORT
18.00: Grúzia–Törökország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2) 
G-CSOPORT
18.00: Litvánia–Málta, Kaunas (Tv: Spíler1) 
20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4) 
J-CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Wales, Asztana 
20.45: Liechtenstein–Belgium, Vaduz 

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Sierra Leone
D-CSOPORT
18.00: Angola–Líbia
18.00: Mauritius–Zöld-foki-szigetek
21.00: Kamerun–Eswatini
G-CSOPORT
21.00: Algéria–Botswana
H-CSOPORT
18.00: Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea
21.00: Tunézia–Libéria
I-CSOPORT
15.00: Csád–Ghána
18.00: Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság
21.00: Mali–Comore-szigetek

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK 
17. FORDULÓ
Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo 
Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla 
Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción 
Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires 
Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro 

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

JÉGKORONG
CHL, CSOPORTKÖR
18.30: Sparta Praha (cseh)–Lulea (svéd) (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Győr 
 8.30: rövidkörös versenyek, előfutamok 
13.30: para döntők 
15.20: döntők 

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 12. szakasz, Laredo–Los Corrales de Buelna, 144,9 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Carbonex-Komló–NEKA 
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Gummersbach–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Bosznia-Hercegovina–Grúzia
17.15: Olaszország–Cirpus
20.15: Spanyolország–Görögország (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Franciaország– Izland 
17.00: Izrael–Szlovénia
19.30: Belgium–Lengyelország 

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool, 1. nap
12.00 és 19.00: selejtezők 

RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
12.00 és 15.30: negyeddöntők 

STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden 

TENISZ
US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
18.00: férfiak, páros, elődöntő
Péntek, 1.00: női egyes, elődöntő

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svájc–Koszovó, Bázel (Tv: Match4) 
20.45: Szlovénia–Svédország, Ljubljana 
C-CSOPORT
20.45: Dánia–Skócia, Koppenhága 
20.45: Görögország–Fehéroroszország, Pireusz 
D-CSOPORT
20.45: Ukrajna–Franciaország, Wroclaw (Tv: Spíler2) 
20.45: Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík 
I-CSOPORT
20.45: Moldova–Izrael, Chisinau 
20.45: Olaszország–Észtország, Bergamo (Tv: Spíler1) 
L-CSOPORT
20.45: Montenegró–Csehország, Podgorica 
20.45: Feröer–Horvátország, Tórshavn (Tv: Arena4)

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Dzsibuti–Burkina Faso
21.00: Egyiptom–Etiópia
B-CSOPORT
14.00: Dél-Szudán–Kongói DK
21.00: Mauritánia–Togo
21.00: Szenegál–Szudán
C-CSOPORT
18.00: Benin–Zimbabwe
18.00: Lesotho–Dél-Afrika
E-CSOPORT
21.00: Marokkó–Niger
F-CSOPORT
15.00: Kenya–Gambia
21.00: Elefántcsontpart–Burundi
G-CSOPORT
14.00: Szomália–Guinea
18.00: Uganda–Mozambik
H-CSOPORT
15.00: Namíbia–Malawi

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Szombat, 2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)

FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA 
13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport) 
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport) 
17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG
CHL, CSOPORTKÖR
19.30: Eisbären Berlin (német)–Lukko (finn)

KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Győr
9.00 és 14.00: utánpótlás egyes versenyek
11.15: para döntők 

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 13. szakasz, Cabezón de la Sal–L'Angliru, 202,7 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–Csurgói KK 
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs–Mol Esztergom 

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők

STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden 

TENISZ
US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
18.00: nők, páros, döntő
21.00: férfi egyes, elődöntő

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
18.00: Örményország–Portugália, Jereván 
20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
H-CSOPORT
20.45: San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle 
20.45: Ausztria–Ciprus, Linz 
K-CSOPORT
15.00: Lettország–Szerbia, Riga 
18.00: Anglia–Andorra, Birmingham 

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
18.00: Nigéria–Ruanda

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
11.45: F4, CEZ, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)
13.00: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam (Tv: Sport1)

FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA 
  9.10: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport) 
12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport) 
16.00: F1, dőmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG
TELEKOM SZUPERKUPA
17.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom, Tüskecsarnok 

KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Győr 
 9.00: utánpótlás versenyek 
11.25: egyes döntők 

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Avilés–La Farrapona, 135,9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ 
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI EURÓPA-KUPA
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Beykoz Belediyesi SK (török)–Balatonfüredi KSE, Balatonfüred (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest 
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév 
18.00: Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös 
NŐI NBI 
18.00: Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA 
18.00: Kozármisleny KA–NEKA 
18.00: Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 
FÉRFI BUNDESLIGA
15.30: Füchse Berlin–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA 
Nyolcaddöntő
3x3-AS EUÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA
FÉRFIAK 
B-CSOPORT
12.25: Magyarország–Franciaország 
15.25: Magyarország–Németország 
NŐK 
C-CSOPORT
13.00: Magyarország–Nagy-Britannia 
19.00: Magyarország–Spanyolország 
WNBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Connecticut Sun–Phoenix Mercury (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA
Női világbajnokság
10.30 és 14.30: elődöntők

STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden 

TENISZ
US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
18.00: férfiak, páros, döntő 
22.00: női egyes, döntő

TRIATLON
7.00: Hosszútávú országos bajnokság, Balatonfűzfő 

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Németország–Észak-Írország, Köln 
20.45: Luxemburg–Szlovákia, Luxembourg 
E-CSOPORT
15.00: Grúzia–Bulgária, Tbliszi 
20.45: Törökország–Spanyolország, Konya 
G-CSOPORT
18.00: Litvánia–Hollandia, Kaunas 
20.45: Lengyelország–Finnország, Chorzów 
J-CSOPORT
18.00: Észak-Macedónia–Liechtenstein, Szkopje 
20.45: Belgium-Kazahsztán, Brüsszel 

NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–DVSC II
16.00: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan
16.00: Tiszafüredi VSE–Putnok FC
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Gödöllői SK–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Füzesabony SC–Tarpa SC
16.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém
16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Dorogi FC–Bicskei TC
16.00: FC Sopron–Budaörs
16.00: Komárom VSE–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Csepel SC
16.00: III. kerületi TVE–Vasas FC II
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK
16.00: ESMTK–Martfűi LSE
16.00: BKV Előre–Szegedi VSE
16.00: Monor SE–Meton-FC Dabas SE
16.00: Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencváros II–Iváncsa
11.00: MTK II–Érd
11.00: Paks II–Dombóvár
16.00: Majos–Kaposvár
16.00: Pénzügyőr–PTE-PEAC
16.00: Szekszárdi UFC–Siófok
17.00: Dunaújváros–Nagykanizsa
17.00: PMFC–Balatonlelle

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals
19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers
19.00: Washington Commanders–New York Giants
22.25: Denver Broncos–Tennessee Titans
22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers
22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions 
22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans
Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT
10.00: F4, CEZ, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)
11.00: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Baltimore Orioles–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZ
  8.10: F3, futam (Tv: M4 Sport) 
  9.40: F2, futam (Tv: M4 Sport) 
15.00: F1, utam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Győr
 9.00: utánpótlás versenyek 
11.00: páros döntők 

KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz, Vegadeo-Monforte de Lemos, 167,8 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ 
A-CSOPORT
14.00: Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Buducnost Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI EURÓPA-KUPA
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK (török) (Tv: Sport1) 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA 
Nyolcaddöntő
3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA 
Helyosztók

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem-díj, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
MOTOGP, KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
11.00: Moto3 (Tv: Arena4) 
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők 

RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
10.30: a 3. helyért 
14.30: döntő 

STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden 

TENISZ
US Open, New York
20.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!

 

