Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és Formula–1

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
8. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. forduló
20.45: Everton–West Ham United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. forduló
18.30: Parma–Torino (Tv: Match4)
20.45: Genoa–Lazio (Tv: Arena4)
LA LIGA
7. forduló
20.55: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)
PORTUGÁLIA
21.00: Arouca–FC Porto (Tv: Sport1)
FUTSAL
NB I
18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Aramis SE
18.30: MVFC Berettyóújfalu–DEAC
18.30: SG Kecskemét Futsal–Nyíbátor B-Kerép
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC
20.30: H.O.P.E Futsal–Haladás VSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
Kedd, 1.15: Amerikai futball, NFL, Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)
Kedd, 2.15: NFL, Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
KERÉKPÁR
8.05: Tour of Langkawi, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
Magyar Kupa, férfiak. 3. forduló
18.00: Békési FKC–HE-DO B. Braun Gyöngyös
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő; nők, egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
8.10: Marozsán Fábián–Jannik Sinner (olasz)
7.20: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga)
ATP 500-as torna, Tokió
7.00: páros, döntő
10.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)
WTA 125-ös torna, Szucsou
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)
SZEPTEMBER 30., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: Atalanta (olasz)–Club Brugge KV (FC Bruges, belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kairat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–AFC Ajax (holland)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét (Telki) (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
Elődöntő
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb)
18.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol)
19.45: Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német)
20.30: Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög)
20.45: Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol)
OKTÓBER 1., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal FC (angol)–Olimpiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: SSC Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Franciaország
14.20: női időfutam (Zsankó Petra), 24 km
15.45: férfi időfutam, 24 km
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs
18.00: DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Váci NKSE
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd
18.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: TFSE-MTK–Csata TKK
18.00: TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
19.30: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)
19.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Kaposvári VK~Szegedi VE
OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: AS Roma (olasz)–Lille OSC (francia)
18.45: Fenerbahce (török)–OGC Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö FF (svéd)
18.45: Celtic FC (skót)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol)
18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)
18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)
21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: FC Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)
21.00: Olympique Lyon (francia)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya
21.00: FC Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers FC (skót)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)
KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol), Lublin
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)
18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón)
18.45: Omonia (ciprusi)–FSV Mainz (német)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói)
18.45: Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noah (örmény)–HNK Rijeka (horvát)
21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román)
21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland)
21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
Helyosztók
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–Kometa–KVGY Kaposvári KK
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
20.30: Bayern München (német)– Crvena zvezda (szerb)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)
OKTÓBER 3., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Fulham (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Lorient
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
20.30: Hoffenheim–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
20.45: Hellas Verona–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
11.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)
18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–OF Neasz Ioniasz (görög)
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
D-csoport (Terrassa)
21.00: Szolnoki Dózsa–Pays D'aix Nation
OKTÓBER 4., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
17.00: Metz–Marseille
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin
15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–St. Pauli
18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
15.00: Lazio–Torino
15.00: Parma–Lecce
18.00: Internazionale–Cremonese
20.45: Atalanta–Como
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Franciaország
14.00: női mezőnyverseny (Zsankó Petra), 116,1 km
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
16.30: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC
17.00: Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I
17.00: NEKA–Mol Esztergom
18.00: Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKA–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Atomerőmű SE
18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK
18.30: Egis Körmend–Sopron KC
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–UNI Győr
17.30: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HUNTHERM
18.00: Sopron Basket–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: Vasas Akadémia–TFSE-MTK
18.00: VBW CEKK Cegléd-TARR KSC Szekszárd
RÖPLABDA
A férfi és női Európa-bajnokság csoportjainak sorsolása, Bari
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
D-csoport (Terrassa)
16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Postadam
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
9. FORDULÓ
13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC-Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Hamburger SV–Mainz
19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg
OLASZ SERIE A
6.FORDULÓ
12.30: Udinese–Cagliari
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa
20.45: Juventus–Milan
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
14.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC
15.00: Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai)
17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
16.00: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom
18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Franciaország
11.45: férfi mezőnyverseny (Valter Attila), 202,5 km
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, B-CSOPORT
14.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
12.00: OF Neasz Ioniasz (görög)–Motherson Mosonmagyaróvári KC, Mosonmagyaróvár
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs
MOTORSPORT
MOTOGP, INDONÉZ NAGYDÍJ
6.00: Moto3 (Tv: Arena4)
7.15: Moto2 (Tv: Arena4)
9.00: MotoGP (Tv: Arena4)