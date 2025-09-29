Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és Formula–1

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

8. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. forduló

20.45: Everton–West Ham United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. forduló

18.30: Parma–Torino (Tv: Match4)

20.45: Genoa–Lazio (Tv: Arena4)

LA LIGA

7. forduló

20.55: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

21.00: Arouca–FC Porto (Tv: Sport1)

FUTSAL

NB I

18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Aramis SE

18.30: MVFC Berettyóújfalu–DEAC

18.30: SG Kecskemét Futsal–Nyíbátor B-Kerép

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC

20.30: H.O.P.E Futsal–Haladás VSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

Kedd, 1.15: Amerikai futball, NFL, Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

Kedd, 2.15: NFL, Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

KERÉKPÁR

8.05: Tour of Langkawi, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

Magyar Kupa, férfiak. 3. forduló

18.00: Békési FKC–HE-DO B. Braun Gyöngyös

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő; nők, egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

8.10: Marozsán Fábián–Jannik Sinner (olasz)

7.20: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga)

ATP 500-as torna, Tokió

7.00: páros, döntő

10.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)

WTA 125-ös torna, Szucsou

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)

SZEPTEMBER 30., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Atalanta (olasz)–Club Brugge KV (FC Bruges, belga) (Tv: Sport2)

18.45: Kairat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Olympique Marseille (francia)–AFC Ajax (holland)

21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét (Telki) (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

Elődöntő

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb)

18.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol)

19.45: Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német)

20.30: Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög)

20.45: Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol)

OKTÓBER 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Arsenal FC (angol)–Olimpiakosz (görög) (Tv: Sport2)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

21.00: SSC Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)

21.00: AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Franciaország

14.20: női időfutam (Zsankó Petra), 24 km

15.45: férfi időfutam, 24 km

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs

18.00: DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Váci NKSE

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

18.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: TFSE-MTK–Csata TKK

18.00: TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

19.30: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

19.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Kaposvári VK~Szegedi VE

OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: AS Roma (olasz)–Lille OSC (francia)

18.45: Fenerbahce (török)–OGC Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö FF (svéd)

18.45: Celtic FC (skót)–Braga (portugál)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol)

18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)

18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)

21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)

21.00: Olympique Lyon (francia)–FC Salzburg (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya

21.00: FC Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers FC (skót)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol), Lublin

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón)

18.45: Omonia (ciprusi)–FSV Mainz (német)

18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói)

18.45: Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noah (örmény)–HNK Rijeka (horvát)

21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román)

21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland)

21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

Helyosztók

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Kometa–KVGY Kaposvári KK

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

20.30: Bayern München (német)– Crvena zvezda (szerb)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)

OKTÓBER 3., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Fulham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

20.30: Hoffenheim–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

20.45: Hellas Verona–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

11.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)

18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–OF Neasz Ioniasz (görög)

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)

19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)

20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)

21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

D-csoport (Terrassa)

21.00: Szolnoki Dózsa–Pays D'aix Nation

OKTÓBER 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–West Ham United

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

17.00: Metz–Marseille

19.00: Brest–Nantes

21.05: Auxerre–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin

15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–St. Pauli

18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

15.00: Lazio–Torino

15.00: Parma–Lecce

18.00: Internazionale–Cremonese

20.45: Atalanta–Como

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Franciaország

14.00: női mezőnyverseny (Zsankó Petra), 116,1 km

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, A-CSOPORT

16.00: DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

16.30: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC

17.00: Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

17.00: NEKA–Mol Esztergom

18.00: Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA

18.00: Szombathelyi KKA–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Atomerőmű SE

18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK

18.30: Egis Körmend–Sopron KC

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–UNI Győr

17.30: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HUNTHERM

18.00: Sopron Basket–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: Vasas Akadémia–TFSE-MTK

18.00: VBW CEKK Cegléd-TARR KSC Szekszárd

RÖPLABDA

A férfi és női Európa-bajnokság csoportjainak sorsolása, Bari

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

D-csoport (Terrassa)

16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Postadam

OKTÓBER 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC-Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

15.00: Lyon–Toulouse

17.15: Le Havre–Rennes

17.15: Monaco–Nice

17.15: Strasbourg–Angers

20.45: Lille–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Hamburger SV–Mainz

19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg

OLASZ SERIE A

6.FORDULÓ

12.30: Udinese–Cagliari

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa

20.45: Juventus–Milan

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC

15.00: Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai)

17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA

16.00: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Franciaország

11.45: férfi mezőnyverseny (Valter Attila), 202,5 km

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, B-CSOPORT

14.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

12.00: OF Neasz Ioniasz (görög)–Motherson Mosonmagyaróvári KC, Mosonmagyaróvár

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs

MOTORSPORT

MOTOGP, INDONÉZ NAGYDÍJ

6.00: Moto3 (Tv: Arena4)

7.15: Moto2 (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP (Tv: Arena4)

