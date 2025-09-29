Nemzeti Sportrádió

La Liga: elmarad a ma esti Valencia–Oviedo bajnoki

2025.09.29. 15:09
A várható heves esőzések miatt elhalasztották az eredetileg ma estére (hétfő) tervezett Valencia–Oviedo mérkőzést a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójából – közölte a Marca.

A talkozót eredetileg ma este kilenctől rendezték volna a valenciai Mestalla Stadionban, a szélsőséges időjárás miatt azonban az illetékes szervek úgy döntöttek, hogy egy későbbi időpontra halasztják az összecsapást.

Mint ismert, tavaly októberben a Dana nevű vihar hatalmas pusztításokat okozott Valencia tartományban, és most ismét a szélsőséges időjárás miatt kellett vörös riasztást kiadni a településekre, köztük a tartomány székhelyére, Valenciára is.

A Marca szerint a mérkőzésnek még nincs új időpontja, de figyelembe véve, hogy egyik csapat sem érdekelt a nemzetközi kupákban, a menetrend átütemezése nem jelent majd problémát. A másik madridi sportlap, az As pedig arról számolt be: ha minden rendben megy, akkor a meccset várhatóan holnap (kedden) 20 órától pótolják. 

A Valencia labdarúgócsapata egyébként már vasárnap figyelmeztette a viharos időjárásra a szurkolókat, akiknek közel az 50 százaléka a környező településekről látogat ki rendre a stadionba. 

FRISSÍTÉS, 16.30: A Spanyol Labdarúgó-szövetség tájékoztatása alapján az érintettek sikerült mindenben meegállapodni, így kedden 20.00 órától pótolják a mérkőzést.

 

