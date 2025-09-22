Nemzeti Sportrádió

Gianluigi Donnarumma nyerte a Jasin-díjat

2025.09.22. 21:56
Gianluigi Donnarumma (balra) és Hannah Hampton lettek a legjobb kapusok (Fotó: AFP)
Aranylabda Aranylabda 2025 Gianluigi Donnarumma
A PSG-től a Manchester Citybe igazoló Gianluigi Donnarumma nyerte meg a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat a párizsi Théatre du Chatelet falai között megrendezett 2025-ös Aranylabda-gálán.A nőknél a Chelsea angol kapusa, Hannah Hampton végzett az élen.

A NŐI JASIN-DÍJ (LEGJOBB KAPUS) GYŐZTESE: Hanna Hampton (angol, Chelsea)
2. Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC)
3. Cata Coll (spanyol, Barcelona)
4. Chiamaka Nnadozie (nigériai, Chelsea)
5. Daphne van Domselaar (holland, Arsenal)

A FÉRFI JASIN-DÍJ (LEGJOBB KAPUS) GYŐZTESE: Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG, majd Manchester City)
2. Alisson Becker (brazil, Liverpool)
3. Yann Sommer (svájci, Inter)
4. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid)
5. Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal)
6. David Raya (spanyol, Arsenal)
7. Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)
8. Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)
9. Lucas Chevalier (francia, Lille)
10. Matz Sels (belga, Nottingham Forest)

Az élő közvetítéshez kattintson ide!

 

Ezek is érdekelhetik