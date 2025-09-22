Gianluigi Donnarumma nyerte a Jasin-díjat

A NŐI JASIN-DÍJ (LEGJOBB KAPUS) GYŐZTESE: Hanna Hampton (angol, Chelsea)
2. Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC)
3. Cata Coll (spanyol, Barcelona)
4. Chiamaka Nnadozie (nigériai, Chelsea)
5. Daphne van Domselaar (holland, Arsenal)
A FÉRFI JASIN-DÍJ (LEGJOBB KAPUS) GYŐZTESE: Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG, majd Manchester City)
2. Alisson Becker (brazil, Liverpool)
3. Yann Sommer (svájci, Inter)
4. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid)
5. Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal)
6. David Raya (spanyol, Arsenal)
7. Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)
8. Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)
9. Lucas Chevalier (francia, Lille)
10. Matz Sels (belga, Nottingham Forest)