Nemzeti Sportrádió

Dembélé, Yamal vagy Raphinha? – Aranylabda-gála Párizsban

Vágólapra másolva!
2025.09.22. 17:50
null
Fotó: France Football
Címkék
Ousmane Dembélé Lamine Yamal Raphinha Aranylabda Szöllősi György Kopa-díj Puskás-díj Aranylabda-gála
A párizsi Théatre du Chatelet falai között ma (hétfőn) este megrendezik a 2025-ös Aranylabda-gálát, amelynek során nemcsak az előző idény legjobb labdarúgóját díjazzák, de több más egyéni díjat is kiosztanak. A France Football hivatalos felületein 17 órától, hátulról kezdi el folyamatosan nyilvánosságra hozni a helyezéseket, míg maga a gála 21 órától kezdődik. Kövesse velünk az este történéseit folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavazott a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksolt: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF.

Férfi Aranylabda (a legjobb férfi játékos): 
Női Aranylabda (a legjobb női játékos): 
Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos):  
Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos):  
Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): 
Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): 
Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerzői férfi játékos): 
Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos): 
Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző): 
Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző):  
Sócrates-díj (humanitárius elismerés): 
Az év férfi klubcsapata: 
Az év női klubcsapata: 
A GÁLÁN KIOSZTANDÓ DÍJAK

Cikkünk folyamatosan frissül!

 

Ousmane Dembélé Lamine Yamal Raphinha Aranylabda Szöllősi György Kopa-díj Puskás-díj Aranylabda-gála
Legfrissebb hírek

A PSG kilenc jelöltjéből csak három lesz jelen az Aranylabda-gálán

Francia labdarúgás
7 órája

Meg is van az új aranylabdás? Yamal miatt 20 családtag és barát megy a gálára

Spanyol labdarúgás
10 órája

Ronaldinho adja át az Aranylabdát – sajtóhír

Minden más foci
2025.09.20. 15:12

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

Minden más foci
2025.09.19. 15:34

Yamal nem játszhat a Newcastle elleni BL-nyitányon – hivatalos

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 19:01

Yamal a BL-nyitányról is lemaradhat, Flick a spanyol szövetséget hibáztatja

Spanyol labdarúgás
2025.09.14. 10:43

Golden Boy-index: továbbra is Lamine Yamal vezet, két magyar is a legjobb százban

Minden más foci
2025.09.12. 16:08

„Anyám mindig azt akarta, hogy tanuljak” – Lamine Yamal a gyermekkoráról

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 09:43
Ezek is érdekelhetik