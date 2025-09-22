Dembélé, Yamal vagy Raphinha? – Aranylabda-gála Párizsban

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavazott a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksolt: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF.
|Férfi Aranylabda (a legjobb férfi játékos):
|Női Aranylabda (a legjobb női játékos):
|Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos):
|Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos):
|Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus):
|Női Jasin-díj (a legjobb női kapus):
|Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerzői férfi játékos):
|Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos):
|Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző):
|Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző):
|Sócrates-díj (humanitárius elismerés):
|Az év férfi klubcsapata:
|Az év női klubcsapata:
Cikkünk folyamatosan frissül!