Dembélé, Yamal vagy Raphinha? – Aranylabda-gála Párizsban

A párizsi Théatre du Chatelet falai között ma (hétfőn) este megrendezik a 2025-ös Aranylabda-gálát, amelynek során nemcsak az előző idény legjobb labdarúgóját díjazzák, de több más egyéni díjat is kiosztanak. A France Football hivatalos felületein 17 órától, hátulról kezdi el folyamatosan nyilvánosságra hozni a helyezéseket, míg maga a gála 21 órától kezdődik. Kövesse velünk az este történéseit folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavazott a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksolt: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF. Férfi Aranylabda (a legjobb férfi játékos): Női Aranylabda (a legjobb női játékos): Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos): Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos): Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerzői férfi játékos): Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos): Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző): Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző): Sócrates-díj (humanitárius elismerés): Az év férfi klubcsapata: Az év női klubcsapata: A GÁLÁN KIOSZTANDÓ DÍJAK Cikkünk folyamatosan frissül!