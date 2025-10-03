Nemzeti Sportrádió

Ötös lista: Dembélé kapott, Henry nem – a legjobb játékosok, akik sosem nyertek Aranylabdát

2025.10.03. 11:14
Kik a legjobb játékosok az új évezredben, akik megérdemelték volna, mégsem kaptak sosem Aranylabdát? Ezzel foglalkozott a Dupla Tízes Ötös lista legfrissebb adása.

 

 

