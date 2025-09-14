Nemzeti Sportrádió

Egy góllal nyert odahaza a Topolya

2025.09.14. 18:54
Fotó: FK TSC
Címkék
Mladoszt Topolya SC Topolya szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 8. fordulójában a Topolya SC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Mladosztot.

 

SZERB SZUPERLIGA
8. FORDULÓ
Topolya SC–Mladoszt 1–0 (0–0) 
Topolya, TSC Aréna. Vezette: Szegrt
Topolya: Szimics – Krsztics, Dimoszki, Capan, Sztefan Jovanovics – Sztancsics (Sz. Mladenovics, 90.), Jovicsics – Szavics (Mboungou, 67.), Mezei (Singh, 72.), Todoroszki – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics
Mladoszt: Sztamenkovics – Udovicsics, Cvetinovics (Bojics, 89.), Orescsanin, N. Csirkovics – Milojevics (Marinkovics, 76.), Tumbaszevics – J. Csirics (Alempijevics, 83.), D. Pantics (Zsunics, a szünetben), Ljubomirac – Szremcsevics (I. Hadzsics, 77.). Vezetőedző: Nenad Lalatovics
Gólszerző: B. Petrovics (85.)

A Topolya jelentős mezőnyfölényt harcolt ki az első félidőben, de a gól nem jött össze a hazaiaknak. A vendégek elsősorban a védekezéssel voltak elfoglalva, és hogy nem kaptak gólt, azt leginkább a januárban már 41. életévét betöltő Szasa Sztamenkovics kapusnak köszönhetik, aki a 8. percben Branko Jovicsics bal alsóba tartó lövését védte bravúrral, majd a 20. percben Andrej Todoroszki szép cselei után az utolsó pillanatban belekapott az emelésbe, így a gól helyett szöglettel kellett beérniük a hazaiaknak.

Darije Kalezics, a Topolya vezetőedzője a szünetben nem változtatott a csapatán, amely az első játékrészben 65 százalékban birtokolta a labdát. Az 57. percben egy pillanatra úgy tűnt, hogy egy szögletkombináció után Mezei Szabolcs passza után Branko Jovicsics megszerzi a hazaiaknak a vezetést, de a partjelző jól látta, hogy a magyarországi légiós lesen kapta a labdát. Hét perccel később Mezei Bogdan Petrovicsot ugratta ki, aki egy csel után a felső lécet találta el. A hajrában egyre többet kockáztattak a hazaiak, aminek a 85. percben meglett az eredménye, amikor Sztefan Jovanovics passzát Bogdan Petrovics a kapufa segítségével juttatta a gólvonal mögé.

A Topolya a 9. fordulóban a fővárosban lép pályára a belgrádi Csukaricski ellen.

 

Mladoszt Topolya SC Topolya szerb Szuperliga
