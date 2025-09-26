Nemzeti Sportrádió

Ecuadori csapat is elődöntőbe jutott a Libertadores-kupában

2025.09.26. 13:31
Quitói öröm Sao Paulóban (Fotó: Getty Images)
Az idei Libertadores-kupa fő szenzációja, hogy az LDU Quito révén ecuadori együttes is bejutott a legjobb négy közé a dél-amerikai klubcsapatok első számú sorozatában.

A quitói alakulat a hazai 2–0-s siker után a visszavágón is nyerni tudott 1–0-ra a brazil Sao Paulo vendégeként. A korábban a Botafogót búcsúztató LDU Quito a második ecuadori csapat, amely két brazil klubot is kiejtett egy idényen belül. Az LDU 2008 óta először jutott be a négy közé, akkor meg is nyerte a kupát.

Ugyanakkor a Sao Paulo 2021. május 18. óta először veszített hazai pályán a kontinentális szervezet, a CONMEBOL tornáján, ráadásul a mostani fiaskóval egy 23 mérkőzésből (16 győzelem, 7 döntetlen) álló hazai veretlenségi széria zárult le a brazil csapat históriájában.

A negyeddöntő argentin „házipárbajából” a kétszer is 1–0-ra nyerő Racing Club került ki győztesen a Vélez Sársfielddel szemben, így 28 év szünet után jutott be a Libertadores-kupa elődöntőjébe. A Racingot vezetőedzőként irányító Gustavo Costas dél-amerikai tornáinak eddigi hét párharcából valamennyin eredményesen jutott túl a kieséses szakaszban.

Szakvezetőként sikert könyvelhet el Abel Ferreira, a Palmeiras mestere is, aki brazil csapatával a 13. párharcát abszolválta győztesként a Libertadores-kupa kieséses szakaszában. A mostani negyeddöntőben a Palmeiras az argentin River Plate együttesét múlta felül kétszer is (2–1, 3–1), s legutóbbi nyolc kuparészvételét tekintve hatodszor van ott a legjobb négy között.

A másik argentin–brazil párosításból is utóbbi gárda jött ki jobban: a Flamengo a hazai 1–0 után a visszavágón 1–0-ra alulmaradt ugyan az Estudiantes otthonában, a tizenegyespárbajt azonban 4–1-re megnyerte. A Flamengo az utóbbi hét Libertadores-kupa-fellépését tekintve négyszer jutott be az elődöntőbe, míg az Estudiantes a sorozat történetében négyből négyszer bizonyult vesztesnek, amikor tizenegyesrúgásra került sor.

LIBERTADORES-KUPA
Az elődöntő párosítása
LDU (ecuadori)–Palmeiras (brazil)
Flamengo (brazil)–Racing Club (argentin)

 

Ezek is érdekelhetik