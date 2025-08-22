Ancelotti fiát máris arcul csapták a Botafogónál – kiesett a címvédő a Libertadores-kupából

Előzetesen egyértelműen a címvédő Botafogo számított az LDU Quito elleni nyolcaddöntős párharc esélyesének, ráadásul a brazil együttes „új seprővel” is érkezett, hiszen Carlo Ancelotti fia, Davide júliusban lett a csapat vezetőedzője, akinek a kinevezéséhez nagy reményeket táplált a Libertadores-kupa címvédője.

A párharc első meccsét a Botafogo hazai pályán 1–0-ra megnyerte, így minden esélye megvolt a továbbjutásra. A quitói visszavágón azonban Gabriel Villamíl már a 7. percben vezetést szerzett a hazai csapatnak, a 60. percben pedig Joel Alzugaray tizenegyesből talált a Botafogo kapujába, és ezzel már az LDU állt továbbjutásra.

A 83. percben aztán nagy esélyt kapott a brazil csapat, Richard Mina kiállítása miatt ugyanis emberhátrányba kerültek az ecuadoriak. Az emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni a címvédő, az LDU megtartotta előnyét, és ennek köszönhetően 2–1-es összesítéssel kiejtette a jóval esélyesebb Botafogót. Davide Ancelotti máris megkapta első nagy pofonját vezetőedzőként…

A továbbjutó ecuadoriak a negyeddöntőben egy másik brazil csapattal, a Sao Paulóval találkoznak szeptember 16-án.

LIBERTADORES-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

LDU Quito (ecuadori)–Botafogo (brazil) 2–0

Továbbjutott: az LDU Quito 2–1-es összesítéssel