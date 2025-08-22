Nemzeti Sportrádió

Ancelotti fiát máris arcul csapták a Botafogónál – kiesett a címvédő a Libertadores-kupából

2025.08.22. 10:07
Davide Ancelotti csapata hamar kiesett a Libertadores-kupából (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Libertadores-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján a brazil Botafogo 2–0-s vereséget szenvedett az ecuadori LDU Quito otthonában magyar idő szerint pénteken hajnalban, így a címvédő 2–1-es összesítéssel már a legjobb 16 között búcsúzott a dél-amerikai Bajnokok Ligájától.

Előzetesen egyértelműen a címvédő Botafogo számított az LDU Quito elleni nyolcaddöntős párharc esélyesének, ráadásul a brazil együttes „új seprővel” is érkezett, hiszen Carlo Ancelotti fia, Davide júliusban lett a csapat vezetőedzője, akinek a kinevezéséhez nagy reményeket táplált a Libertadores-kupa címvédője. 

A párharc első meccsét a Botafogo hazai pályán 1–0-ra megnyerte, így minden esélye megvolt a továbbjutásra. A quitói visszavágón azonban Gabriel Villamíl már a 7. percben vezetést szerzett a hazai csapatnak, a 60. percben pedig Joel Alzugaray tizenegyesből talált a Botafogo kapujába, és ezzel már az LDU állt továbbjutásra.

A 83. percben aztán nagy esélyt kapott a brazil csapat, Richard Mina kiállítása miatt ugyanis emberhátrányba kerültek az ecuadoriak. Az emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni a címvédő, az LDU megtartotta előnyét, és ennek köszönhetően 2–1-es összesítéssel kiejtette a jóval esélyesebb Botafogót. Davide Ancelotti máris megkapta első nagy pofonját vezetőedzőként…

A továbbjutó ecuadoriak a negyeddöntőben egy másik brazil csapattal, a Sao Paulóval találkoznak szeptember 16-án. 

LIBERTADORES-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
LDU Quito (ecuadori)–Botafogo (brazil) 2–0
Továbbjutott: az LDU Quito 2–1-es összesítéssel

 

