Betörtek a portugál szövetségi kapitányhoz

2025.09.24. 12:50
Roberto Martíneztől órákat és ékszereket loptak el (Fotó: Getty Images)
A portugál A Bola adta hírül, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány cascaisi házába betörtek, és a rablók értékes órákkal és ékszerekkel távoztak.

Szombat délután betörtek Roberto Martínez cascaisi házába, amikor a magyarral azonos vb-selejtezős csoportban lévő portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és skót származású felesége nem tartózkodtak otthon.

A portugál rendőrség szerint az elkövetők tudták, hogy Martínezék az adott időben nem tartózkodnak az ingatlanban, mivel minden helységet alaposan átkutattak. A hatóságok úgy gondolják, hogy egy luxusingatlanokra szakosodott külföldi bűnbanda követte el a betörést.

A portugál SIC adó szerint 87 ezer font értékben loptak el órákat és ékszereket a házból, de a Correio da Manha című napilap szerint az összeg akár a 700 ezer fontot is elérheti.

Martínez egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

