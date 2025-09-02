Az összes dominó eldőlt – Cselőtei Márk publicisztikája

MINDEN IDŐK EGYIK LEGŐRÜLTEBB átigazolási hajráját követhettük végig szeptember elsején, hogy aztán a mi időzónánk szerint este hét órakor véget érjen a nyári transzferidőszak, legalábbis az öt elit ligát tekintve. Elég, ha csak annyit mondok, hogy két utolsó napi váltás is bekerült minden idők öt legdrágábbja közé a vonatkozó rangsorban, de volt itt Premier League-csúcs, meghiúsult transzfer, bombameglepetés és sok egyéb klubváltás is, ám mielőtt a taglalásukba belemennék, összegezném a nyarat néhány – szokásosan – sokkoló adattal.

E hasábokon rendszeres témám a Premier League egyre csak növekvő, korábban elképzelhetetlennek tartott pénzügyi fölénye, így ezúttal is innen kezdem a felsorolást. Az angol élvonal húsz klubja összesen több mint három és fél milliárd (!) eurót költött el a nyári átigazolási időszakban, míg a négy másik elit liga, vagyis a Serie A, a Bundesliga, a La Liga és a Ligue 1 együtt összesen 3.4 milliárdot, tehát most már ott tartunk, hogy négyen közösen, 76 csapattal sem tudják lenyomni a Premier League-et pénzköltésben. Persze ebben nagy szerepet játszott, hogy a nyár óta már három magyar labdarúgót is foglalkoztató Liverpool csaknem félmilliárd eurót, összesen 484 milliót adjon ki új játékosokra az elmúlt hónapokban, s a bűvös határt is átlépte volna, ha az angol válogatott Marc Guéhi szerződtetése nem hiúsul meg az utolsó pillanatokban. Szemléltetésképp érdemes megjegyezni, a La Liga-csapatok (20 klub) összesen 684 millió eurót adtak ki, tehát csak 200 millióval előzték együtt a PL-címvédőt, de a bajnokságok közötti rangsorban így is a negyedik helyen végeztek.

Az angol élvonal kétmilliárd eurónyi bevételt is termelt, de így is mintegy másfél milliárdos mínuszban zárt, miközben a Ligue 1 és a Bundesliga összességében profitot termelt: előbbi 313, utóbbi 171 millió eurónyit. Az öt kiemelt bajnokságot költésekben a szaúdi, a portugál és a török élvonal követte, de a legjobb tíz közé odafért az angol másod­osztály és a holland élvonal is. E listán a magyar labdarúgó NB I a 40. a Transfermarkt adatai szerint (bár hazánkban még tart a nyári átigazolási időszak) körülbelül tízmillió euróval, éppen az angol harmadosztály alatt. Ami a bevételeket illeti, az hivatalosan 15.74 millió euró a magyar élvonal esetében, ami több mint hatmilliós profitot jelent.

A megdöbbentő számok kavalkádja után vissza a sztorikhoz, merthogy bőven van belőlük szeptember elsején, az elit ligás piaczárás idején. A legnagyobbat természetesen az egész nyáron – szebb, visszafogottabb szóval ezt leírni egyszerűen nem lehet – hisztiző svéd válogatott csatár, Alexander Isak átigazolása durrant. A Newcastle Unitedtől elvágyódó klasszis támadó régóta nem edzett együtt csapatával, távozási szándékát többször is jelezte, klubjának nyílt levélben is üzent, ám sokszor ennek ellenére is úgy tűnt, marad, mert nem sikerül normálisan pótolni, aztán az utolsó nap kezdetére csak megszületett a megállapodás. Isak brit transzferrekordot jelentő 144 millió euróért igazolt a Liverpoolba, amely így elmondhatja magáról, hogy a nyár három legdrágább szerződtetése az övé, hiszen Florian Wirtz (125 millió) és Hugo Ekitiké (95 millió) követi a svédet a vonatkozó listán.

Az igazsághoz hozzátartozik, amellett, hogy a Liverpool az elmúlt évek okos pénzügyi gazdálkodásának, magas bevételeinek és a Premier League pénzügyi fölényének köszönhetően igazolhatott ennyi pénzért, mintegy 220 millió euró értékben el is adott játékosokat, ellensúlyozva ezzel a horribilis kiadásokat. Az még Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin klubjához tartozik, hogy a már emlegetett Crystal Palace-védő, Marc Guéhi is csatlakozott volna a kerethez hétfőn, csakhogy a londoniak nem tudták őt pótolni, így játékoseladás esetén a sikeredző, Oliver Glasner azonnali hatállyal felmondott volna, ezért a transzfer kútba esett.

Maradva a Premier League-nél, a Newcastle végül az Isak magatartásához hasonlót tanúsító, Brentford­ból elvágyódó Yoane Wissával pótolta svéd centerét 55 millió euró ellenében, így ez az üzlet is felkerült az utolsó napi átigazolások valaha volt öt legdrágábbja közé – persze azt is meg kell említeni, hogy a klub korábban már Nick Woltemadét is szerződtette VfB Stuttgartból, bónuszokkal együtt csaknem 90 millió euróért… Nem tétlenkedett a Manchester City sem, amely 30 millió euró körüli összegért cserébe vette meg a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligája múlt idényének legjobb kapusát, az olasz válogatott Gianluigi Donnarummát, aki nem kérdés, hogy védésekben világelit, azt viszont érdemes lesz figyelni, mit kezd a kapuspasszokra építő Pep Guardiola egy lábbal ennyire képzetlen játékossal a poszton. Megszerzésére azért is szükség volt, mert az eddigi kezdőkapus, a brazil Ederson az elit ligákat otthagyva a Fenerbahcéban folytatja a pályafutását.

A Chelsea-nél az utolsó napon sem unatkoztak, a londoni klub kölcsönvette a Brightontól a tí­zes poszton bevethető Facundo Bounoanottét, míg a Barcelona-nevelés Marc Guiut visszarendelte a Sunderlandtől, hogy nyélbe üthesse hivatalosan is a Bayern Münchennel kötött csatárüzletét: Nicolas Jackson a bajorok új támadója lett. Fontos még megemlíteni a Manchester Unitedet, amely ugyan egy kapust (Senne Lammens, Royal Antwerp) még vásárolt az utolsó napon, de kisöpörte a keretből elvágyódó, Ruben Amorim vezetőedzőnek nem kellő labdarúgókat, így Antony (Betis), Rasmus Höjlund (Napoli) és Jadon Sancho (Aston Villa) is távozott, bár utóbbi kettő csak kölcsönben. Az Arsenal három látszámfelettivé váló futballistája kezét is elengedte, de csaknem 60 millió euróért igazolt egy csere belső védőt Piero Hincapié (Leverkusen) személyében. Jól olvasták, cserének, ennyi pénzért, miközben a Bundesliga-csapatok költéseit nézve ez a váltás magasan a második legdrágább lett vona ezen a nyáron a rekorder, 70 millió euróba kerülő, a Liverpoolból a Bayernbe szerződő Luis Díaz mögött.

Persze a világ nemcsak az angol élvonalból áll, máshol is köttettek fontosnak tűnő üzletek: a Juventus Edon Zhegrovát a Lille-től, Lois Opendát az RB Leipzigtől szerezte meg, míg a torinóiaktól Nico González távozott az Atlético Madridba. A legendás angol támadó, Jamie Vardy meglepő helyen, a Cremonese keretében szerepel, miközben két, korábban jobban csengő név, Marco Asensio és Ilkay Gündogan Törökországban folytatja, előbbi a Fenerbahcéban, utóbbi a Galatasarayban.

Természetesen magyar futballisták esetében sem maradtak el a nemzetközi események: hétfő késő este vált hivatalossá, hogy a válogatott Nikitscher Tamás távozik a Real Valladolidból, és a portugál élvonalbeli Rio Avéba szerződik. Dénes Vilmos a ZTE-ből igazolt a belga másodosztályú KV Kortrijkba, Bősze Levente a DAC-ból került a Comóba, míg Kenan Kodrót kölcsönvette a spanyol Real Zaragoza a Ferencvárostól.

Mindent összevetve jól látszik, hogy a mérföldkövet jelentő, 2017-es, 220 millió eurós Neymar-transzfert ugyan nem közelítik meg a legnagyobb váltások sem, de a 60-70 milliós üzletekből immár rengeteg van, nagy százalékban a Premier League-ben, s az angolok beláthatatlan fölénye egyre csak nő, miközben a legmagasabb polc alatti, többi elit ligába tartozó csapatok sokszor csak ügyes lépesekkel, áldozatok árán tudnak fejlődni. Ilyen nyár volt ez is, jó eséllyel ilyen lesz a következő is, de az biztos, hogy aki szereti végigkövetni a transzfereket, az a záró napon és előtte sem unatkozott.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!