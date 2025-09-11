Nemzeti Sportrádió

A Leicester és a Lyon korábbi, ANK-győztes csatára is a CFR-ben folytatja – hivatalos

2025.09.11. 17:13
Fotó: Getty Images
Újabb nemzetközi szinten ismert labdarúgó szerződtetését jelentett be a román élvonalban (Superliga) szereplő kolozsvári CFR.

Az Európa-liga jelenlegi idényében a Paksi FC-t kiejtő, de az európai kupasorozatok főtáblájáról végül lemaradó együttes szabadon igazolhatóként szerezte meg a 37 éves Iszlam Szlimani játékjogát.

A veterán támadó pályafutása zenitjén a Sporting CP, a Leicester, a Monaco, a Lyon és a Fenerbahce színeiben is megfordult, a lisszaboni csapattal portugál kupa-, illetve szuperkupagyőztesnek mondhatja magát.

Szlimaninak hazája válogatottjánál igazán kijött a lépés, 102 meccsen 47 gólt szerzett az észak-afrikai ország csapatában, ezzel ő vezeti az algériai válogatott (melynek színeiben 2019-ben megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját is) mindenkori góllövőlistáját

Szlimani rövid időn belül a második nemzetközi szinten ismert név, aki Kolozsvárra igazol – a közelmúltban a Chelsea és a West Ham korábbi belső védője, Kurt Zouma is a CFR játékosa lett.

Ezek is érdekelhetik