Korábbi Chelsea-játékost igazolt a kolozsvári CFR

A pályafutása során a Premier League-ben (Chelsea, Stoke, Everton, West Ham) 247, a Ligue 1-ben (St.-Étienne) pedig 64 mérkőzést játszó 30 éves védő, Kurt Zouma azután került képbe a CFR-nél, hogy a csapatnak nem sikerült eljutnia a Konferencialiga főtáblájára sem. A svéd Häcken elleni 2–7-es vereség után Ioan Varga főrészvényes nagytakarítást helyezett kilátásban úgy a keretben, mint a szakmai vezetésben – bár egyelőre csak Dan Petrescu vezetőedző távozott önként, egészségi állapotára hivatkozva.

Varga viszont időközben a korábbi francia válogatott védőt, Mikaël Silvestre-t (Manchester United, Inter) szemelte ki új sportigazgatónak, és bár a hivatalos kinevezés még nem történt meg, a kétszeres angol bajnok, BL- és Konferencialiga-győztes, de az előző szezon óta klub nélküli Zouma már egyértelműen az ő javaslatára érkezett a Paks júliusi Európa Liga-ellenfeléhez.

A bajnokságot az európai kupaselejtezők idején egyértelműen hanyagoló CFR jelenleg csupán 14. a Superligában, de van egy elhalasztott csíkszeredai mérkőzése is. A minimális cél azonban továbbra is az újabb nemzetközi kupaszereplés elérése, Varga kiszemeltjei között pedig román sajtóhírek szerint még olyan nevek vannak, mint a szenegáli válogatott Pape Abou Cissé (korábban St.-Étienne és Olympiakosz), a portugál és olasz másodosztályban is gólkirályi címet szerző nigériai Simy Nwankwo (Portimonense, Gil Vicente, Crotone, Salernitana, Parma, Benevento), a francia élvonalban 260 meccset játszó Marcus Coco (Guingamp, Nantes) vagy a Köbenhavn nigériai-orosz centere, German Onugha.