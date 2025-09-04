Nemzeti Sportrádió

Korábbi Chelsea-játékost igazolt a kolozsvári CFR

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 08:56
null
Fotó: Horváth Tamás/cfr1907.ro
Címkék
CFR Cluj átigazolás Kurt Zouma
Tízmilliós euróra becsült értékű játékos még sosem szerződött a román bajnokságba, a kolozsvári CFR-hez szerda este szabadon igazolhatóként aláíró Kurt Zouma egy csapásra a Superliga legértékesebb futballistája lett, letaszítva a trónról a bajnok FCSB középpályását, Darius Olarut (7.5 millió).

A pályafutása során a Premier League-ben (Chelsea, Stoke, Everton, West Ham) 247, a Ligue 1-ben (St.-Étienne) pedig 64 mérkőzést játszó 30 éves védő, Kurt Zouma azután került képbe a CFR-nél, hogy a csapatnak nem sikerült eljutnia a Konferencialiga főtáblájára sem. A svéd Häcken elleni 2–7-es vereség után Ioan Varga főrészvényes nagytakarítást helyezett kilátásban úgy a keretben, mint a szakmai vezetésben – bár egyelőre csak Dan Petrescu vezetőedző távozott önként, egészségi állapotára hivatkozva. 

Varga viszont időközben a korábbi francia válogatott védőt, Mikaël Silvestre-t (Manchester United, Inter) szemelte ki új sportigazgatónak, és bár a hivatalos kinevezés még nem történt meg, a kétszeres angol bajnok, BL- és Konferencialiga-győztes, de az előző szezon óta klub nélküli Zouma már egyértelműen az ő javaslatára érkezett a Paks júliusi Európa Liga-ellenfeléhez.

A bajnokságot az európai kupaselejtezők idején egyértelműen hanyagoló CFR jelenleg csupán 14. a Superligában, de van egy elhalasztott csíkszeredai mérkőzése is. A minimális cél azonban továbbra is az újabb nemzetközi kupaszereplés elérése, Varga kiszemeltjei között pedig román sajtóhírek szerint még olyan nevek vannak, mint a szenegáli válogatott Pape Abou Cissé (korábban St.-Étienne és Olympiakosz), a portugál és olasz másodosztályban is gólkirályi címet szerző nigériai Simy Nwankwo (Portimonense, Gil Vicente, Crotone, Salernitana, Parma, Benevento), a francia élvonalban 260 meccset játszó Marcus Coco (Guingamp, Nantes) vagy a Köbenhavn nigériai-orosz centere, German Onugha. 

 

CFR Cluj átigazolás Kurt Zouma
Legfrissebb hírek

Újra megdőlt az átigazolási rekord a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.09.02. 13:44

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.02. 11:23

Manchesterből igazolt BL-győztes védőt az Inter – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 11:11

Végül nem Sallaiékhoz, de távozott a Man. City legsikeresebb kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.02. 09:45

Jackson mégis a Bayernben folytatja, a Pool egyik üzlete kútba esett – így telt a transzferpiac záró napja az elitligákban

Minden más foci
2025.09.02. 01:30

Az FTC-ből kölcsönzött támadót a Real Zaragoza

Labdarúgó NB I
2025.09.01. 21:53

Balhátvéd távozott a Liverpooltól; lemondott Jacksonról a Bayern – vasárnapi transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.31. 23:22

Az MTK bejelentette: Molnár Rajmund Lengyelországban folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.30. 16:33
Ezek is érdekelhetik