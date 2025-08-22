„Nem fogadhatom el ezt a szégyent” – lemondott a kolozsváriak edzője

A csütörtöki Konferencialiga-playoff-mérkőzések egyik legnagyobb meglepetése a CFR kiütéses veresége volt, a kolozsváriak 7–2-re kaptak ki attól a Häckentől, amely a svéd bajnokságban csak szenved, az utóbbi öt mérkőzésén nem tudott nyerni.

A hatalmas verés után Dan Petrescu vezetőedző bejelentette távozását.

„A visszavágó után terveztem a lemondásomat, de már most megteszem. Szégyellem magam ezért az eredményért, edzőként vállalnom kell a felelősséget ezért a kudarcért. 25 éves edzői pályafutásom alatt egyetlen csapatom sem kapott hét gólt, de még csak ötöt sem. Sajnálom, hogy így kell távoznom, mert nagyon szép éveket töltöttem itt. De nem fogadhatom el ezt a szégyent. Egyértelmű, hogy én vagyok a hibás, nem a játékosok, nem a klub, senki más. Vállalom a felelősséget az eredményért” – mondta Petrescu a mérkőzés után.

A csapat a hétvégén az Otelul Galati-cal találkozik, és megbízott edzőként Petrescu eddigi segítője, Laurentiu Rus, valamint az akadémiánál dolgozó Ovidiu Hoban irányít.

A gsp.ro szerint Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi és Andrea Mandorlini közül kerülhet ki a kolozsváriak következő edzője.