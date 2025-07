Vécsei Bálint a kihagyott büntetőkről: „Szerdán azt álmodtam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és be fogom rúgni”

„Nehéz a kimaradt tizenegyesek után bármit is mondani... – mondta a mérkőzés lefújása után az öltözőből kilépve a Paks 13-szoros válogatott középpályása, Vécsei Bálint, aki kétszer is elhibázta a CFR ellen megítélt büntetőt. – Pont szerda este álmodtam meg, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és be fogom rúgni: nagyon rosszul érint, hogy hibáztam, hiszen vissza tudtunk volna jönni a mérkőzésbe, és akkor másként alakul a végeredmény. Nyilván ez óriási lehetőség volt a gólszerzésre, úgy érzem, az előző húsz percben nyomást tudtunk gyakorolni a kolozsváriakra, a hazai csapat térfelén zajlott a játék, de az is igaz, hogy akkora nagy helyzeteink nem voltak.”

„Kaptunk egy gólt az első félidőben, de azt lehetett érezni, nyílt maradt a párharc, így is jöttünk ki a második játékrészre. Ahogy említettem, nyomás alá tudtuk helyezni az ellenfelünket, ebből lett a büntető is. A második bekapott találat után már érezni lehetett, nehéz lesz, nem igazán volt ott a fejekben a továbbjutás, ennek ellenére a párharc két szoros találkozót hozott. Természetesen a társak ilyenkor próbálják vigasztalni az embert, tényleg nagyon sajnálom, ami történt. Azért is álltam oda a labda mögé, mert nagyon magabiztos voltam, előzetesen volt egy olyan érzésem, büntetőt kapunk majd, és be fogom rúgni. Hogy mire lehetünk képesek a Konferencialigában a Maribor ellen? Fontos, hogy már van két tétmeccs a lábunkban, erős ellenféllel játszottunk, ebből tudunk meríteni, felkészülünk a szlovén csapatból.”



Nem kell sokat visszamenni az időben ahhoz, hogy olyan mérkőzést találjunk, amikor Vécsei kíméletlenül értékesítette a tizenegyest: május 14-én a Paks–Ferencváros Magyar Kupa döntő 1–1-es döntetlennel ért véget, a hosszabbítás nem hozott döntést, tizenegyesek döntöttek a kupáról. A hatodik sorozatban a paksiak labdarúgójára került a sor, erővel a bal felső sarokba bombázta a labdát, a jó irányba vetődő Dibusz Dénesnek esélye sem volt a hárításra. De akkor miért nem hasonló megoldást választott csütörtök este?

„Az első tizenegyest középre akartam beemelni, ugyanis tudtam, a hazaiak kapusa oldalt fog választani, a megismételt büntetőt már arra az oldalra akartam rúgni, csúszós volt a pálya, próbáltam laposan ellőni a labdát” – mondta zárásként Vécsei.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

CFR CLUJ (romániai)–PAKSI FC 3–0 (1–0)

Kolozsvár, Dr. Constantin Radulescu Stadion, 6512 néző. Vezette: Kirjakosz Athanasziu (Mariosz Kalojiru, Pavlosz Jeorjiu) – ciprusiak

CFR: Hindrich – Abeid, Bolgado, Ilie, Camora – Korenica, Emerllahu (Dokovic, 5.), Muhar – Nkololo (Postolachi, 75.), Gjorgjievszki (L. Munteanu, 75.), Kamara (Fica, 17.). Vezetőedző: Dan Petrescu

Paks: Kovácsik – Kinyik, Vas G., Szabó J. – Hinora, Papp K. (Balogh B., 86.), Vécsei, Windecker, Zeke (Haraszti, 80.) – Gyurkits (Tóth B., a szünetben) – Hahn (Böde, 69.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Fica (35.), Munteanu (85.), Muhar (90.)

Továbbjutott: a CFR, 3–0-s összesítéssel

(Az első mérkőzésen: 0–0)