Európa-liga: a veterán kapus több mint egy évet kihagyott, most kivédett egy tizenegyest, majd továbbrúgta csapatát

HÄCKEN–ANDERLECHT 2–1. Adrian Svanbäck egy ellencsapás végén nagyon szép gólt rúgott, ám úgy tűnt, ez semmire sem lesz elég, mert az első csatát megnyerő Anderlecht dán légiósa, Kasper Dolberg tizenegyesből egyenlített az 53. percben.

Az utolsó pillanatokban aztán a hazaiak is büntetőhöz jutottak, Simon Gustafson be is rúgta, jöhetett a hosszabbítás, majd újabb gólok híján a tizenegyespárbaj: annak során Etrit Berisha, a svéd csapat veterán kapusa kivédett egy lövést, majd berúgta azt, amelyik már a Häcken továbbjutását jelentette. (VIDEÓ ITT!)

A 36 éves, 81-szeres albán válogatott Berisha – részben sérülés miatt – több mint egy évet kihagyott, mielőtt áprilisban aláírt a göteborgi csapatnak; a jelek szerint újra ereje teljében van.

SAHTAR–BESIKTAS 2–0. A Besiktas stadionjában lesz az Európa-liga tavaszi döntője, de a házigazda csapat részvétele nélkül – ezt már a párharc első mérkőzése után szinte biztosra vehettük. Az idegenben 4–2-re nyerő Sahtar aztán a csütörtöki krakkói visszavágón Kevin határozott letámadása és higgadt lövése nyomán a 12. percben megszerezte a vezetést (VIDEÓ ITT!), majd betalált egy másik brazil, Kaua Elias is – sima továbbjutás a vége.

CFR–LUGANO 1–0. A kolozsvári csapat nem kis szerencsével jutott el a hosszabbításig: a luganói Kevin Behrens lőtt is, fejelt is egy gólt, de VAR-ozás után, les, illetve kezezés címén egyiket sem adta meg a játékvezető… A ráadásban aztán Sheriff Sinyan befejelte a párharc egyetlen érvényes gólját – továbbment a CFR. (VIDEÓ ITT!)

LEGIA–BANÍK 2–1. A vendégek szerezték meg a vezetést, de a második félidőben fordult az állás, és a kapust is kicselező Morisita Rjoja 74. percbeli beadása, pontosabban a kiszolgáltatott helyzetében menteni igyekvő ostravai védő, Karel Pojezny öngólja győzelmet és továbbjutást ért a lengyel csapatnak (VIDEÓ ITT!). A Baník a végjátékban hatalmas egyenlítési lehetőséget szalasztott el, David Buchta mellérúgott egy büntetőt...

AEK LARNACA–CELJE 2–1. A venezuelai Yerson Chacón volt a továbbjutást érő hazai győzelem hőse: a 43. percben egy kontra végén belőtte a vezető gólt, majd a második játékrész derekán ő készítette elő a csapatkapitány Ángel García gólját. Mario Kvesic szépítő gólja már későn született.

UTRECHT–SHERIFF 4–1. Victor Jensen okos, lapos lövése nyitotta a gólok sorát, a marokkói válogatott Szuffian el-Karuani nagy bombával zárta (VIDEÓ ITT!) – a holland csapat könnyedén ejtette ki moldovai ellenfelét.

BRAGA–LEVSZKI 1–0. Az odavágós gól nélküli döntetlen után ezúttal is 0–0-t játszottak egymással a felek, de a hosszabbítás már hozott döntést. Ott a portugálok támadója, Fran Navarro betalált, ezzel eldöntötte a párharc sorsát – pedig a bolgárok két perccel később egyenlítettek, de azt a gólt végül érvénytelenítették.

HIBERNIAN–MIDTJYLLAND 1–2. Az első meccs 1–1-je után a másodikon nem született gól, azokat a hosszabbításra tartogatták a felek. A dánok vezetést szereztek, a skót pedig még a kétszer tizenöt perc első félidejében egyenlítettek, csakhogy a 119. percben jött a döntés, a vendégek folytathatják.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

A kiesők a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában folytatják.