Elhalasztják a Csíkszereda jövő heti bajnokiját

A Román Kupa-győztes a Paks után a svájci Luganót (0–0 és hosszabbítás után 1–0) is kiejtette az Európa-liga selejtezőjében, és a harmadik fordulóban a portugál Bragával csap össze augusztus 7-én és 14-én.

A több kulcsjátékosát is sérülések miatt elvesztő CFR már a most vasárnapi, Universitatea Craiova elleni hazai találkozójának elhalasztását is kérte, ebbe azonban a vendégek nem mentek bele – az FK Csíkszereda vezetése viszont elfogadta a kolozsváriak kérését.

A székelyföldi csapatra így két hét szünet vár majd a mai, FC Arges elleni bajnoki mérkőzés után.