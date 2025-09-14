A Kassa simán továbbjutott a Szlovák Kupában

Nemzeti Sportrádió

2025.09.14. 19:11
Fotó: FC Kassa
A Kassa, nem egész egy nappal a szombati, Komárom elleni bajnoki találkozó után, 7–1-re győzött a harmadosztályú Szepesváralja otthonában, és ezzel a labdarúgó Szlovák Kupa negyedik körébe jutott.

Húsz órával a vereséggel véget érőm Komárom (2–3) elleni bajnoki ütközet után a kassai játékosok a Szepesváralja kérésére ismét pályára lépett, a Szlovák Kupában. Roman Skuhravy, a magyar klub szakvezetője olyan játékosokat küldött pályára, akik szombaton nem voltak a kezdőcsapatban.

Ugyan a kassaiak három kihagyott helyzettel nyitottak, a szünetig négy gólt szereztek.

A második félidőben még háromszor jutott a labda a hazaiak kapujába. A Szepesváralja egyetlen találata a 87. percben esett.

A Kassában pályára lépett a klub saját nevelésű játékosa, a 17 éves Darius Vasickanin.

LABDARÚGÁS
SZLOVÁK KUPA
Szepesváralja–FC Kassa 1–7 (0–4)
A vendégeknél Kovács Mátyás kispados volt.

 

 

Ezek is érdekelhetik