A Grasshoppershez igazolt az Újpest korábbi középső védője

P. GY. B. P. GY. B.
2025.09.05. 20:05
Abdoulaye Diaby (jobbra) legutóbb a St. Gallenben játszott (Fotó: Getty Images)
Újpest St. Gallen Abdoulaye Diaby Grasshoppers
A svájci labdarúgó-bajnokságban szereplő Grasshoppers csapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette Abdoulaye Diabyt.

A 25 éves Abdoulaye Diaby két évre kötelezte el magát a Grasshoppershez, de a megállapodásban szerepel egy harmadik évre szóló opció is.

Diaby a mostani idényben nem lépett pályára a Csoboth Kevint is foglalkoztató St. Gallenben, a svájci élvonalban 41 mérkőzésen kapott eddig szerepet.

A mali válogatott labdarúgó 2021 és 2023 között 45 bajnokin ötször volt eredményes az Újpestben.

A Grasshoppers nem kezdte jól a bajnokságot, öt forduló alatt csak három pontot gyűjtött, ráadásul egyszer sem nyert.

 

