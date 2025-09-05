A Grasshoppershez igazolt az Újpest korábbi középső védője

A 25 éves Abdoulaye Diaby két évre kötelezte el magát a Grasshoppershez, de a megállapodásban szerepel egy harmadik évre szóló opció is.

Diaby a mostani idényben nem lépett pályára a Csoboth Kevint is foglalkoztató St. Gallenben, a svájci élvonalban 41 mérkőzésen kapott eddig szerepet.

A mali válogatott labdarúgó 2021 és 2023 között 45 bajnokin ötször volt eredményes az Újpestben.

A Grasshoppers nem kezdte jól a bajnokságot, öt forduló alatt csak három pontot gyűjtött, ráadásul egyszer sem nyert.