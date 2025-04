Szép jövő előtt állhat a Partizan félig magyar tehetsége

Nagy napon van túl Ognjen Ugresics, a szerb élvonalbeli Partizan 18 éves, saját nevelésű középpályása, hiszen nevelőegyüttesében játszott nyolcadik mérkőzésén megszerezte pályafutása első gólját a felnőttek között: a Radnicski ellen 3–1-re megnyert bajnoki 59. percében juttatta vezetéshez a házigazda belgrádiakat. A hír azért jelentős Magyarországról nézve, mert a nagykikindai születésű középpályás édesanyja révén félig magyar, állampolgársága is van, az UEFA szabályai pedig lehetővé teszik, hogy adott esetben a magyar válogatottat képviselje.

„Három és fél éve dolgozunk együtt, hatalmas lehetőséget látok benne – mondta a tehetséges fiatalról Osztoja Sztjepanovics, a Football Family Management ügynöke. – Nyolcéves kora óta a Partizan kötelékébe tartozik, szüleivel már gyerekkorában nagy áldozatot hozott, hogy futballista legyen, hetente többször utazott autóval napi három órát, hogy edzésre járjon Nagykikindáról. Nem volt hiábavaló a szülői támogatás, hiszen nagyszerű pályafutása lehet. Klubjánál felismerték a benne rejlő lehetőséget, fiatal kora ellenére az első csapatban is számításba veszik, ebben az évadban kezdett el rendszeres játéklehetőséget kapni Szrdjan Blagojevics irányításával. Karrierje szempontjából különleges volt az április, mivel kezdőként lépett pályára a szerb futball legnagyobb mérkőzésén, a Crvena zvezda elleni derbin, vasárnap pedig megszerezte első gólját a felnőttek között. De még keményebben kell dolgoznia ahhoz, hogy kihozza magából, ami benne rejlik. A rengeteg tényező miatt száz százalékban nem lehet kijelenteni, hogy elit bajnokságig viszi, de minden esélye megvan rá, nagy ígéret.”

Noha az előző év végén került fel az utánpótláscsapatból a felnőttek közé, tehetségére Európa-szerte felkapták a fejüket, a télen legalábbis arról lehetett olvasni a szerb sajtóban, hogy több európai topklub figyeli, mások mellett a Manchester United is.

„ Megerősíthetem, a téli sajtóhíreknek van valóságalapjuk, sok helyről érdeklődnek iránta: nem csupán a Manchester United megfigyelői követik a fejlődését, hanem Serie A-klubok is. Egyelőre azonban korai lenne váltania, a következő idényben a Partizannál kaphatja meg a szintlépéshez szükséges játéklehetőséget. Talán erős a hasonlat, de a stílusa Jude Bellinghaméhez és némileg Paul Pogbáéhoz hasonlít. Kiemelkedő a technikai képzettsége, a gyorsasága is megvan a topszinthez, a magassága ellenére harmincöt kilométer per órát meghaladó a sprintsebessége. A támadósor mögött szerepelve segíti az akciókat, jól látja a játékot, intelligens futballista. Szrdjan Blagojevics keze alatt néhány hónap alatt sokat fejlődött, ám időre van szüksége a kiteljesedéshez.”

Ognjen Ugresics a szerbiai Sportklubnak adott április 17-i interjújában arról nyilatkozott, azért dolgozik, hogy a felnőttválogatottban szerepeljen. Ügynökénél rákérdeztünk, van-e esély arra, hogy játékosa felnőttszinten Magyarországot képviselje.

„Miért ne lenne? A szerb korosztályos válogatottakban szerepelt, jelenleg az U19-et erősíti, de meglátjuk, hogyan fejlődik és felnőttszinten melyik nemzetet szeretné választani. Az biztos, hogy Nemanja Nikolics és Kerkez Milos példája követendő lehet, mert az említett futballisták sokra vitték magyar színekben. Egyelőre túl korai a válogatottságáról beszélni, de a soha se mondd, hogy soha elvét szem előtt tartva nem kell kizárni semmilyen lehetőséget. Ha valamelyik szövetségnél úgy értékelik, szükség lenne a játékára, már önmagában nagy dicsőség, ezért ha megkeresést kapunk, leülünk megbeszélni.”