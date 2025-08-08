Sportrádió

„Szaúd-Arábiában nincs alkohol...” – új edzője üzent Joao Félixnek

T. Z.T. Z.
2025.08.08. 09:36
Jorge Jesús nagy reményeket fűz Joao Félix szerződtetéséhez (Fotó: Getty Images)
Al-Naszr Joao Félix Jorge Jesús
Mint ismert, a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Naszr a nyári átigazolási szezonban szerződtette a portugál labdarúgó-válogatott támadóját, Joao Félixet. A szaúdi csapat nemrégiben kinevezett vezetőedzője, a szintén portugál Jorge Jesús az ojogo.pt portálnak beszélt az átigazolás hátteréről, és egyben az elvárásairól a játékos felé.

„Hiszek a futballjában. Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek illeszkednek a támadójátékomhoz. Tavaly már el akartam vinni az Al-Hilalhoz, de akkor úgy döntött, hogy nem jön, és végül a Chelsea-t választotta” – emlékezett vissza Jorge Jesús a portugál ojogo.pt portál szerint.

A tapasztalt vezetőedző az interjúban elmondta, biztos abban, hogy Joao Félix jó teljesítményt nyújt majd új csapatában – már csak azért is, mert Szaúd-Arábiában nincsenek zavaró tényezők, amelyek korábban hátráltathatták a sikeresebb szereplésben: „Hála Istennek, azt hiszem, jól döntött, mert egy olyan országban van, ahol vagy játszik vagy nem játszik. Mit értek ezalatt? Nincs más lehetőség. Csak játszanod kell, nincs más lehetőséged. Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol nincs alkohol, és ő sem ihat alkoholt. Nincs éjszakai élet, nem is járhat ki éjszaka. Azaz nincsenek zavaró tényezők. Csak kevés lehetősége van: játszani, pihenni, a barátaival és a családjával lenni. Nincs más választása...”

Joao Félix az Al-Naszr előtt megfordult a Chelsea-ben, az FC Barcelonában, az Atlético Madridban, a Milanban és a Benficában is, de igazán sehol nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, jóllehet pályafutása elején sokan az egyik legnagyobb ígéretként beszéltek róla: „Most nagyon izgatott vagyok amiatt, hogyan áll hozzá a futballhoz, hogyan gondolkodik, hogyan hozza meg a döntéseket. De azt hiszem, még mindig sokkal alacsonyabb szinten lesz, mint ahogy én elképzelem. Mert megvan benne a tehetség ahhoz, hogy sokkal jobban teljesítsen” – tette hozzá ezen a vonalon Jorge Jesús.

 

