Messi nélkül, Luis Suárez duplájával jutott elődöntőbe az Inter Miami – videó

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.21. 10:13
Luis Suárez két büntetőt is értékesített, továbbment az Inter Miami (Fotó: Getty Images)
Javier Mascherano Tigres Luis Suárez Ligák Kupája Inter Miami
Az Inter Miami 2–1-re legyőzte a mexikói Tigrest a labdarúgó Ligák Kupája negyeddöntőjében. A mérkőzésen Luis Suárez két tizenegyest is értékesített, Javier Mascheranót kiállították, de beköszönt Ángel Correa is.

A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat, amelynek versenykiírása erre az évre megváltozott: tavaly még 16 csapat jutott be a kieséses szakaszba, az idén már csak nyolcnak adatott meg a lehetőség – négynek az Egyesült Államokból, négynek Mexikóból.

A negyeddöntőben az Inter Miami a Tigresszel csapott össze. Az izomsérülés miatt nem játszó Lionel Messi hiányában Luis Suárez szerezte meg a vezetést az amerikaiaknak, a 38 éves támadó büntetőből talált be. Javier Mascherano reklamálás miatt piros lapot kapott, így az Inter Miami vezetőedzője a második félidőben már a VIP-helyeken ülve figyelte a meccset és telefonon tartotta a kapcsolatot a helyét átvevő Leandro Stillitanóval. „Nem volt világos, hogy mi történt az első félidő végén. A játékvezető négy perc ráadást mondott, mégis több mint hatot játszottunk” – nyilatkozta Javi Morales segédedző az ESPN-nek

A második játékrész elején ráadásul előbb Jordi Alba, majd Ian Fray is kivált sérülés miatt, mindennek tetejében a tíz évet az Atlético Madridnál töltő Ángel Correa egyenlített a 67. percben. A hajrában kezezés miatt ismét tizenegyeshez jutott az Inter Miami, Suárez pedig másodszor sem hibázott. A Tigres majdnem másodszor is egyenlített, a 91. percben Édgar López fejese után előbb a jobb, majd a bal kapufán csattant a labda, de gól nem született, így az Inter Miami ment tovább. Az Orlando City elleni augusztus 28-i elődöntőben a csapat mellett nem lehet ott az eltiltott Mascherano.

 

