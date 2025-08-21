Messi nélkül, Luis Suárez duplájával jutott elődöntőbe az Inter Miami – videó

A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat, amelynek versenykiírása erre az évre megváltozott: tavaly még 16 csapat jutott be a kieséses szakaszba, az idén már csak nyolcnak adatott meg a lehetőség – négynek az Egyesült Államokból, négynek Mexikóból.

A negyeddöntőben az Inter Miami a Tigresszel csapott össze. Az izomsérülés miatt nem játszó Lionel Messi hiányában Luis Suárez szerezte meg a vezetést az amerikaiaknak, a 38 éves támadó büntetőből talált be. Javier Mascherano reklamálás miatt piros lapot kapott, így az Inter Miami vezetőedzője a második félidőben már a VIP-helyeken ülve figyelte a meccset és telefonon tartotta a kapcsolatot a helyét átvevő Leandro Stillitanóval. „Nem volt világos, hogy mi történt az első félidő végén. A játékvezető négy perc ráadást mondott, mégis több mint hatot játszottunk” – nyilatkozta Javi Morales segédedző az ESPN-nek.

Inter Miami head coach Javier Mascherano — who is sitting in the stands after a red card — talking on the phone to his assistant coach Lucas Rodriguez Pagano. pic.twitter.com/uCrgXOSgOn — Tom Bogert (@tombogert) August 21, 2025

A második játékrész elején ráadásul előbb Jordi Alba, majd Ian Fray is kivált sérülés miatt, mindennek tetejében a tíz évet az Atlético Madridnál töltő Ángel Correa egyenlített a 67. percben. A hajrában kezezés miatt ismét tizenegyeshez jutott az Inter Miami, Suárez pedig másodszor sem hibázott. A Tigres majdnem másodszor is egyenlített, a 91. percben Édgar López fejese után előbb a jobb, majd a bal kapufán csattant a labda, de gól nem született, így az Inter Miami ment tovább. Az Orlando City elleni augusztus 28-i elődöntőben a csapat mellett nem lehet ott az eltiltott Mascherano.