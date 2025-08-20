Nemzeti Sportrádió

Luis Suárez: Messivel együtt szeretnék visszavonulni

2025.08.20. 12:15
Luis Suárez jó barátjával, Lionel Messivel szeretne visszavonulni (Fotó: Getty Images)
Az Inter Miamit erősítő 38 éves Luis Suárez arról beszélt, hogy amennyiben lehetséges, szeretne Lionel Messivel együtt visszavonulni.

A korábban az FC Barcelonában, most az Inter Miaminál Lionel Messi csapattársaként futballozó Luis Suárez az ESPN-nek beszélt a visszavonulásáról. „Én egyelőre nem fogok döntést hozni. Azt elmondhatom, hogy Messivel együtt szeretnék visszavonulni, mert évek óta beszéltünk arról, hogy együtt vonulunk vissza. Ez meg is történhet, de ez attól is függ, hogy megújítják-e az én szerződésemet és az övét. Mind a ketten a megfelelő időben hozzuk majd meg a megfelelő döntést.”

Mint ismert, Suárez és Messi szerződése is a 2025-ös MLS-idény végéig szól, a hírek szerint mindkét játékos és a klub is nyitott a folytatásra. „Az igazság az, hogy boldog vagyok. Fizikailag jól érzem magam, szerintem segítek a csapatnak, és ha a klub is így akarja, akkor nyilvánvalóan nem lesz semmi gond. Az Inter Miami továbbra is fejlődik, jó játékosok érkeznek és a bajnokság is egyre színvonalasabb. Meglátjuk, mi lesz” – vélte Suárez.

 

 

