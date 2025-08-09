Sportrádió

Liga 2: kapusának köszönhetően szerzett pontot a Sepsi

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2025.08.09. 12:52
Bogdan Ungureanu a román U19-es válogatott mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás
Második mérkőzésén is döntetlent játszott a román labdarúgó-bajnokság másodosztályában a Sepsi OSK: a székelyföldi csapat leginkább Bogdan Ungureanunak köszönheti a pontszerzést a Metalul Buzau otthonában (0–0).

A műfüves bodzavásári stadionban kizárólag a találkozót végigéneklő szentgyörgyi tábor biztosított futballhangulatot, ám amilyen fölényben volt a Sepsi a lelátón, olyan alárendelt szerepet játszott a pályán.

Amikor Batzula Hunor kapufát lőtt a 4. percben, kevesen gondolták, hogy ekkora helyzete már nem lesz több a vendégcsapatnak. Az első félidő további részében saját kapuja elé szorult a Sepsi, azonban a sérült Fejér Béla helyett a csapatba kerülő, 18 éves Bogdan Ungureanu a kapujára tartó összes lövést védte, háromszor is nagy bravúrral tartva meccsben csapatát.

A szünet után ugyan enyhült a Metalul nyomása, amelynek játékosai ekkor már többször is büntető kiharcolására törekedtek lövések helyett, de a szentgyörgyi helyzetek csupán az utolsó negyedórában jöttek: Giovani Ghimfus és Marius Coman lövését lábbal hárította Iulian Dinu kapus, aki Mihajlo Neskovics sarkazását is kiütötte.

A bajnokságot két idegenbeli döntetlennel indító Sepsi augusztus 18-án, a vajdahunyadi Corvinul ellen vívja első hazai mérkőzését a Liga 2-ben.

Liga 2, alapszakasz, 2. forduló
Metalul Buzau–Sepsi OSK 0–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid a 77. percben állt be csereként

 

Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás
