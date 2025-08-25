Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: folytatódik a US Open, visszavágók a BL-rájátszáskörben

2025.08.25.
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszáskörében három visszavágót is rendeznek, Németországban kupa-, Angliában Ligakupa-forduló következik a legjobb 32 közé jutásért. Az amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Open) Gálfi Dalma és Fucsovics Márton is pályára lép, folytatódik a Vuelta országúti kerékpáros körverseny, és a thaiföldi női röplabda-világbajnokság is. Íme, a keddi kiemelt sportprogram!

AUGUSZTUS 26., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

MAGYAR VÁLOGATOTT
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, Telki 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Celtic (skót) (Tv: Sport1)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb) 
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT, A PL-CSAPATOK MECCSEI
20.30: Wolverhampton–West Ham United
20.45: AFC Bournemouth–Brentford
20.45: Burnley–Derby (II)
20.45: Sunderland–Huddersfield (III)
21.00: Sheffield Wednesday (II)–Leeds United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Eintracht Braunschweig (II)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
H-CSOPORT (ATHÉN), 1. FORDULÓ
17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Bolton FC (angol) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 4. szakasz (Susa–Voiron, 206.7 km) (Tv: Eurosport1)

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti1126 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
8.30: Világbajnokság, Kaunas – férfi selejtező

RÖPLABDA
11.00: Világbajnokság, nők, Thaiföld – csoportkör 

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 1. forduló – nők, férfiak (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
Benne
17.00 után: Fucsovics Márton–Denis Shapovalov (kanadai, 27.) – élőben az NSO-n!
19.00 után: Gálfi Dalma–Linda Nosková (cseh, 21.)

TOLLASLABDA
9.00: Világbajnokság, Párizs  – 1. forduló

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ilyen volt a MotoGP – Szondi Szilvia, a HUMDA igazgatósági elnöke jelentkezik
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Ballai Attila vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt: 4/1: cselgáncs-vb, vívó Eb és -vb
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Kézilabda, vendég: Elek Gábor, az Esztergom női csapatának vezetőedzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Kis Tamás, Székely Dávid
17.00: Vízilabda, a kapus Bányai Márk Törökországba igazolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Marco Rossi Telkiben keretet hirdet a szeptemberi vb-selejtezőkre
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, női magazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral. Ferencvárosi BL-selejtezős előzetes
19.00: Sporthely – Telki. A magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése
20.00: Kézilabda. Interjú Albek Annával. Triatlon, interjú Szalai Fannival
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

Ezek is érdekelhetik