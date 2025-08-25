Keddi sportműsor: folytatódik a US Open, visszavágók a BL-rájátszáskörben

AUGUSZTUS 26., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, Telki

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Celtic (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT, A PL-CSAPATOK MECCSEI

20.30: Wolverhampton–West Ham United

20.45: AFC Bournemouth–Brentford

20.45: Burnley–Derby (II)

20.45: Sunderland–Huddersfield (III)

21.00: Sheffield Wednesday (II)–Leeds United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Eintracht Braunschweig (II)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 1. FORDULÓ

17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Bolton FC (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 4. szakasz (Susa–Voiron, 206.7 km) (Tv: Eurosport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti1126 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

8.30: Világbajnokság, Kaunas – férfi selejtező

RÖPLABDA

11.00: Világbajnokság, nők, Thaiföld – csoportkör

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 1. forduló – nők, férfiak (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

Benne

17.00 után: Fucsovics Márton–Denis Shapovalov (kanadai, 27.) – élőben az NSO-n!

19.00 után: Gálfi Dalma–Linda Nosková (cseh, 21.)

TOLLASLABDA

9.00: Világbajnokság, Párizs – 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ilyen volt a MotoGP – Szondi Szilvia, a HUMDA igazgatósági elnöke jelentkezik

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Ballai Attila vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt: 4/1: cselgáncs-vb, vívó Eb és -vb

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Kézilabda, vendég: Elek Gábor, az Esztergom női csapatának vezetőedzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Kis Tamás, Székely Dávid

17.00: Vízilabda, a kapus Bányai Márk Törökországba igazolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Marco Rossi Telkiben keretet hirdet a szeptemberi vb-selejtezőkre

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, női magazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral. Ferencvárosi BL-selejtezős előzetes

19.00: Sporthely – Telki. A magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése

20.00: Kézilabda. Interjú Albek Annával. Triatlon, interjú Szalai Fannival

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág