Isak az Espanyol ellen sem lépett pályára a Newcastle-ban

Érdekesség, hogy a Brentford Borussia Mönchengladbach elleni keretéből kimaradt az a Yoane Wissa, aki épp a héten beszélt arról, hogy távozna és a Newcastle-hoz szerződne. A meccs 2–2-vel ért véget, a Brentfordban Fábio Carvalho és Mikkel Damsgaard, a Gladbachban Grant-Leon Ranos és Franck Honorat szerzett gólt.

Az Espanyol ellen pályára lépő „szarkáknak” sem volt teljes a keretük, kimaradt belőle ugyanis az az Alexander Isak, akit a Liverpool próbál szerződtetni. Ez meccs is 2–2-vel zárult, a hazaiaknál Matt Targett és Jacob Murphy, a vendégeknél Edu Expósito és Kike García volt eredményes.

A Leverkusennel játszó Chelsea-ből is sok a hiányzó, ugyanis Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Ben Chillwell, Raheem Sterling, Axel Disasi és Renato Veiga sem került be Enzo Maresca keretébe. Ezzel együtt a Chelsea 2–0-s győzelmet aratott Estevao és Joao Pedro góljával.

A Monaco már a 2. percben megszerezte a vezetést Maghnes Akliouche révén az Internazionale ellen. Az olaszok annak ellenére fordítottak, hogy Hakan Calhanoglu kiállítása miatt a 36. perctől kezdve emberhátrányban játszottak. A második félidőben Lautaro Martínez és Ange-Yoan Bonny góljaival nyert az Inter.

A spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra 3–1-re legyőzte a Real Madrid B-csapatát. A Barcelona játékosaként a 2025–2026-os idényt az Andorránál kölcsönben töltő Yaakobishvili Áron végigvédte a találkozót.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Chelsea (angol)–Leverkusen (német) 2–0

AS Monaco (monacói)–Internazionale (olasz) 1–2

Brentford (angol)–Mönchengladbach (német) 2–2

Newcastle (angol)–Espanyol (spanyol) 2–2

Real Madrid B (spanyol)–FC Andorra (andorrai) 1–3