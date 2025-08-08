Sportrádió

Gülsen Karanis Eksioglu a válogatottba várja Szalai Attiláékat

SZ. GY.SZ. GY.
2025.08.08. 06:34
FOTÓ: A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
Címkék
Gülsen Karanis Eksioglu Süper Lig Törökország
Törökország budapesti nagykövete, Gülsen Karanis Eksioglu nemcsak férje, Ekrem Eksioglu, az ismert török futballista és edző révén kapcsolódik a labdarúgáshoz, maga is tájékozott sportkedvelő, sőt szurkoló, aki immár a török és a magyar élvonal meccseit is rendszeresen megnézi.


„A sportdiplomáciát a kulturális diplomácia egyik legfontosabb elemének tekintjük, s a sport, különösen az országainkban szenvedélyes szeretet által övezett futball közelebb hozza az embereket egymáshoz – mondta a Nemzeti Sportnak Karanis nagykövet asszony. – Ráadásul vannak közös, sporttörténelmi gyökereink. Sok magyar játékos és edző került Törökországba és hagyott nyomot nálunk. A Fenerbahcét például 1947 és 1962 között, 15 éven keresztül szinte csak magyar edzők irányították. A Galatasaraynak és a Besiktasnak is három magyar edzője és számos magyar labdarúgója volt. Tavaly a török–magyar kulturális év részeként a Puskás Arénában találkoztak nemzeti labdarúgó-válogatottjaink hatvanezer néző előtt. A mélyen gyökerező kapcsolathoz és barátságához az idén a hazánk csapataiban futballozó magyar labdarúgók is hozzájárulnak, az ő személyük is híd a két ország között. Otthon érezhetik magukat Törökországban, és remélem, nagymértékben lesznek képesek hozzájárulni a magyar válogatott erejéhez is. Szalai Attila már jól ismeri Törökországot, tapasztalata nagy hasznára lesz a Kasimpasának. Sallai Roland 33 tétmeccsen lépett pályára a Galatasaray mezében az előző idényben, és nemcsak a bajnoki, hanem fontos európai kupatalálkozókon is, míg Mocsi Attila ennél is több, 34 tétmérkőzést játszott, tapasztalt védőként megint nagyon számítanak rá a Rizespornál.”

