Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Elterelő hadművelet – a játékosok helyett a kereskedelmi igazgatónak „szerenádoztak” a drukkerek

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 15:12
null
A Tromsö játékosai nyugodtan alhattak, ellentétben a kereskedelmi igazgatóval (Fotó: Tromsö IL)
Címkék
Bodö/Glimt Tromsö Norvégia
Északi rangadót rendeznek a norvég bajnokságban, a Bodö/Glimt vendége a Tromsö lesz, és a szombat esti mérkőzés előtt egy érdekes történet is napvilágot látott.

A Bodö/Glimt és a Tromsö párharcának már-már elengedhetetlen kelléke, hogy a hazai szurkolók az éjjel közepén rakétákat durrogtatnak a vendégcsapat szállodája előtt, és a két észak-norvégiai csapat aktuális bajnokija előtt sem volt más a helyzet.

A Tromsö viszont váratlan húzáshoz folyamodott a szombati mérkőzés előtt.

Teljes titokban átköltöztettük a csapatot egy városon kívüli szállodába. A belvárosi Scandic Havet hotelbe pedig a kereskedelmi igazgatónkat, Wiggo Yttergaardot szállásoltuk el, akinek elterelő hadműveletként néhányszor posztolnia is kellett a közösségi médiában” – mesélte Öyvind Alapnes ügyvezető.

A terv bevált, Yttergaard hajnali kettő és három között rakéták durranására ébredt. 

Nyitva hagytam az ablakot a szállodai szobámban, és arra ébredtem, hogy hatalmas durranás volt odakint. Akkorát ugrottam, hogy szinte álltam az ágyban. Tudom, hogy ezt előre megtervezték. Engem sikerült megzavarniuk, a játékosok viszont nyugodtan alhattak. Ez azért vicces” – mondta Wiggo Yttergaard.

A Bodö és a Tromsö csatája 19.15-kor kezdődik.

 

Bodö/Glimt Tromsö Norvégia
Legfrissebb hírek

Női futball Eb: legyőzték a házigazdát a hatékony norvégok

Minden más foci
2025.07.02. 23:02

U19-es Eb: 10 gólos német–angol, sima holland meccs

Minden más foci
2025.06.17. 22:41

Történelmi zakóval kezdték el a vb-selejtezőket az olaszok, Norvégia hibátlan mérleggel a csoport élén

Foci vb 2026
2025.06.06. 22:51

Az amerikaiak csak ráadásban győzték le a norvégokat, a dánok nyertek a kazahok ellen a hoki-vb-n

Jégkorong
2025.05.14. 22:46

Elmaradt az újabb bodői villanás, El-döntős a Tottenham

Európa-liga
2025.05.08. 23:00

Öt kiló hal vagy öt kiló rénszarvas? Így is jegyhez lehet jutni egy El-elődöntőre

Minden más foci
2025.05.07. 16:24

A Tottenham dominált, de nem lehet teljesen elégedett a Bodö/Glimt elleni El-elődöntő első meccse után

Európa-liga
2025.05.01. 23:00

A Bodö/Glimt El-bravúrjáról beszélt a Norvégiában élő korábbi magyar válogatott támadó

Európa-liga
2025.04.20. 07:06
Ezek is érdekelhetik