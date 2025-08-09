Elterelő hadművelet – a játékosok helyett a kereskedelmi igazgatónak „szerenádoztak” a drukkerek

A Bodö/Glimt és a Tromsö párharcának már-már elengedhetetlen kelléke, hogy a hazai szurkolók az éjjel közepén rakétákat durrogtatnak a vendégcsapat szállodája előtt, és a két észak-norvégiai csapat aktuális bajnokija előtt sem volt más a helyzet.

A Tromsö viszont váratlan húzáshoz folyamodott a szombati mérkőzés előtt.

„Teljes titokban átköltöztettük a csapatot egy városon kívüli szállodába. A belvárosi Scandic Havet hotelbe pedig a kereskedelmi igazgatónkat, Wiggo Yttergaardot szállásoltuk el, akinek elterelő hadműveletként néhányszor posztolnia is kellett a közösségi médiában” – mesélte Öyvind Alapnes ügyvezető.

A terv bevált, Yttergaard hajnali kettő és három között rakéták durranására ébredt.

„Nyitva hagytam az ablakot a szállodai szobámban, és arra ébredtem, hogy hatalmas durranás volt odakint. Akkorát ugrottam, hogy szinte álltam az ágyban. Tudom, hogy ezt előre megtervezték. Engem sikerült megzavarniuk, a játékosok viszont nyugodtan alhattak. Ez azért vicces” – mondta Wiggo Yttergaard.

A Bodö és a Tromsö csatája 19.15-kor kezdődik.